Caserta, violenza e sangue in piazza: «Mio nipote è morto così»

Stavolta i controlli ci sono, ma non bastano. Un minorenne ha ferito alla gola - con il vetro di una bottiglia - un ragazzo di 19 anni, tunisino. «Non ci troviamo di fronte a un episodio di movida violenta», ci tengono subito a precisare dalla questura di Caserta. No, è vero. I due, il ragazzo minorenne egiziano e il tunisino diciannovenne, si conoscevano già: giovedì sera hanno litigato fra loro davanti alla kebabberia in pieno centro a Caserta, a pochi passi da piazza Dante, quella che tutti i casertani chiamano piazza Margherita per via dello storico caffè.



Un dato però è certo: la miccia della lite di giovedì, scoppiata intorno alle ore 22 e 30, si è accesa prima davanti al negozio di kebab, poi si è spostata in via Gasparri con un inseguimento (ed è stato lì che il minorenne ha ferito l'altro alla gola) ed è continuata, infine, con un secondo tallonamento verso l'altro lato di via Gasparri, lungo la direzione che porta a via Roma. Ma passando di lì, i due litiganti sono stati ripresi dalle telecamere dei carabinieri della forestale di Caserta. Un colpo di fortuna. Sono state proprio le telecamere che hanno inchiodato i protagonisti della barbara lite alle loro responsabilità; le immagini hanno permesso ai poliziotti di identificare l'aggressore.





In Questura sono stati ascoltati almeno quattro testimoni che hanno poi rincorso il feritore nell'ultima fase. Ieri, è scattata la denuncia nei confronti dell'egiziano per lesioni personali aggravate, in attesa che il quadro investigativo si completi. Un dato di fatto c'è e sono i 13 punti di sutura alla gola per il diciannovenne, soccorso e salvato in extremis dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Caserta. È vivo per miracolo perché il vetro è passato a tre millimetri dalla carotide. Un ferimento che richiama alla memoria quello di un mese fa ad Aversa ai danni di un diciassettenne, accoltellato davanti al teatro Cimarosa. «Basta, non se ne può più! Possibile che la morte di mio nipote non abbia insegnato nulla a questi giovani di Caserta?», tuona Gennaro Leone, il nonno del diciottenne di San Marco Evangelista ucciso il 28 Agosto del 2021 in via Vico, nel cuore della città della Reggia, un anno fa.



Il bilancio di giovedì sera è ancora troppo alto: il ferimento ha lasciato l'amaro in bocca al nonno di Gennaro. «Sento la carenza della vicinanza delle istituzioni con i sistemi di sicurezza e un coordinamento efficace», spiega l'anziano, seduto sulla panchina del suo negozio di materiali edili a San Nicola la Strada. «Io ho perso il mio primo nipote, aveva il mio stesso nome e cognome e da un anno non riesco ancora a comprendere il motivo per cui è stato ucciso - racconta - certo, come famiglia ci siamo chiesti: cosa abbiamo sbagliato? Ma non c'è nulla di cui possiamo incolparci. C'è un processo in corso, servono pene severe per chi uccide una persona senza motivo e le strade vanno militarizzate, almeno dalle nostre parti. Se quella sera ci fossero stati soccorsi tempestivi e maggior presidio delle forze dell'ordine, probabilmente mio nipote sarebbe ancora vivo».



La verità è che i controlli sono stati intensificati, ma gli episodi continuano. Il questore Antonino Messineo è intenzionato a non far passare liscia alcuna rissa nè episodio di violenza. E per questo l'inchiesta sul ferimento di giovedì scorso è ancora in corso. Intanto, chi è volato via non può più tornare indietro. «Mio nipote mi manca, non passa giorno che non lo pensi o pianga per lui», conclude il nonno di Gennaro Leone. «A questi giovani di oggi, troppo viziati, voglio dire di non uscire dalla loro casa se mai ci fosse in loro l'intenzione di litigare, non rovinate la vita delle persone!».