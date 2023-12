Musica diffusa oltre l'orario consentito e violazioni del Testo unico di pubblica sicurezza. Sono due i locali del centro storico multati d+alla Polizia municipale nel fine settimana nell'ambito dei servizi di contrasto interforze della mala movida. I nuclei di polizia commerciale e polizia stradale dei vigili hanno elevato due verbali del valore complessivo di 1.548 euro. Nel dettaglio al pubblico esercizio è stato contestato il fatto di aver programmato una serata danzante con la presenza di un dj, consentendo l'ingresso a tutti e non solo ai soci come previsto nel caso di locali registrati come club.

E in più è stata accertata anche la violazione del regolamento di polizia urbana relativamente al superamento della soglia oraria limite prevista per la diffusione della musica. Toccherà agli uffici comunali competenti emettere la diffida a non proseguire l'attività abusiva. Ammonta invece a 1.032 euro la sanzione ai danni di un'altra attività di somministrazione del centro storico sorpresa a diffondere musica oltre l'una.

Un fenomeno, quello legato all'inquinamento acustico prodotto dai locali nel weekend, costantemente denunciato dai residenti che lamentano disturbo del sonno e della quiete pubblica fino alle 3, in alcuni casi anche fino alle 4, per effetto del superamento dei decibel consentiti per legge.

«Multe, denunce e segnalazioni a quanto pare non servono a nulla fa notare Manuela di Giacomantonio, residente del centro e vice presidente del comitato Vivibilità cittadina considerato che qui non cambia mai niente. E che gli stessi gestori sanzionati il giorno prima sono pronti a infrangere le ordinanze il giorno successivo. L'unica soluzione è vietare del tutto la filodiffusione in quei locali che si trovano a ridosso delle abitazioni o comunque in un raggio d'azione inferiore ai dieci metri dalle case». Tra le richieste del comitato anche quella di verificare il possesso di licenze e autorizzazioni da parte delle attività commerciali relativamente all'occupazione di suolo pubblico: «Ci sono esercenti spiega la presidente Rosy Di Costanzo che addirittura spostano arbitrariamente fioriere, vasi e piante, posizionate dal Comune, per liberare spazio da destinare a tavoli e sgabelli. Tutto ciò in stradine, particolarmente strette, nelle quali per legge quel tipo di occupazione non potrebbe proprio essere consentita per ovvie ragioni di sicurezza e ordine pubblico».

A rassicurare i residenti, l'assessore comunale alle attività produttive e alla movida, Emiliano Casale: «I controlli interforze effettuati nelle ultime settimane rappresentano solo un primo step e di certo verranno intensificati in vista delle festività natalizie. Stiamo lavorando per un monitoraggio del territorio a 360 gradi per garantire il rispetto delle regole e verificare il possesso delle autorizzazioni previste e specifiche per ciascun tipo di attività. È chiaro che un club non può pensare di svolgere l'attività di una discoteca che è disciplinata da una diversa regolamentazione. I locali devono munirsi del giusto titolo per eseguire la propria attività e rispondere delle autorizzazioni possedute».

Nell'ambito delle operazioni di controllo interforze effettuate nel fine settimana, la Polizia municipale ha ritrovato un'auto, un'Audi Q3, in via Neruda, in località Petrarelle, rubata pochi giorni fa a Giugliano. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.