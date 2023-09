Movida selvaggia nel centro storico, all'indomani delle multe tornano gli schiamazzi notturni e i disagi. «Sabato sera peggio della vigilia di Natale», commenta uno dei residenti di via Ferrante. «Intorno alle due c'erano quasi mille persone lungo i vicoli», gli fa eco un vicino di casa. La presenza delle pattuglie non sembra scoraggiare né la vendita di alcool ai minori, né le violazioni del regolamento comunale. In particolare quelle relative all'inquinamento acustico e all'occupazione abusiva di suolo pubblico.

APPROFONDIMENTI Aversa , aggressioni e parcheggiatori abusivi passante picchiato in piazza Marconi Butta la cocaina nel water, carabinieri la recuperano e arrestano 51enne di San Prisco Evade dai domiciliari 4 volte in un mese, 32enne arrestato

«Stavo rientrando a casa con mia moglie in auto racconta Mario di Giacomantonio e il percorso è stato davvero tortuoso. Non solo per i cocci di vetro e le bottiglie disseminate un po' ovunque lungo il tratto tra via Ferrante e via Mazzocchi, ho rischiato persino di bucare una delle gomme, ma anche per la folla che ostacolava il passaggio. È così da anni. Non se ne può più. E poi i tavoli, le sedie, i tendoni. Da un lato e dall'altro della strada. Tutti non autorizzati. Che ostruiscono il transito e impediscono la visuale. Questi vicoli visti dall'alto certe sere somigliano ad una vera e propria casbah. E non stiamo parlando di episodi isolati. Qui c'è caos dal giovedì alla domenica. Siamo ancora in attesa degli interventi annunciati dalle istituzioni». G.L., residente in via Vico, preferisce rimanere anonimo perché in passato, dopo aver protestato per la mala movida, alcuni ragazzi hanno pensato bene di lanciare bottiglie di vetro contro il suo portone.

«Ho messo la casa in vendita racconta io e la mia famiglia non ne possiamo più di tutta questa bolgia. E non mi riferisco soltanto al disturbo della quiete pubblica, all'impossibilità di dormire e ai problemi legati alla sicurezza, che pure stanno minando la nostra pazienza e il nostro livello di sopportazione. Nel mio caso c'è però anche un problema legato alla pulizia e alle condizioni igienico-sanitarie. Ogni giorno devo "armarmi" di scopa, stracci e secchio e ripulire il tratto davanti casa. C'è chi abbandona bottiglie di vetro e lattine, chi tovaglioli sporchi, fazzoletti, bicchieri di plastica e resti di cibo, qualche volta trovo anche i cartoni delle pizze. E poi ci sono i bisogni fisiologici di chi ha scambiato la strada di casa mia per una cloaca a cielo aperto, forse perché questo è un punto cieco e non c'è transito, oppure puoi imbatterti in una coppietta che sta amoreggiando, certe sere trovano dimora qui anche i clochard. Un degrado assoluto che non siamo più disposti a tollerare. Abbiamo auspicato a lungo in un'azione risolutiva da parte delle forze dell'ordine ma fino ad ora solo interventi spot che lasciano il tempo che trovano».

Eppure le pattuglie in strada ci sono, i controlli stanno aumentando e le multe pure, così come era stato annunciato all'indomani del tavolo per la sicurezza tenuto in Prefettura, ma tutto ciò al momento non sembra aver scalfito un certo malcostume che sta mettendo in fuga persino i turisti. Dal Comune sono giunte già da una settimana una serie di rassicurazioni.

Il vice sindaco e assessore alle attività produttive, Emiliano Casale, due giorni fa ha annunciato un cambio di passo che sarà gradualmente sempre più incisivo per ripristinare l'ordine e la sicurezza e contrastare la mala movida. Ne è testimonianza il blitz interforze di venerdì sera durante il quale sono state controllate più di dieci attività. «Multare chi viola le regole aveva detto l'assessore servirà anche a tutelare quei gestori dei locali che invece lavorano rispettando la legge oltre a garantire i diritti dei residenti».

Sono tanti i cittadini che hanno chiesto ai rappresentanti dell'amministrazione di essere presenti nel week-end nelle strade della movida per toccare con mano il fenomeno. Nell'attesa il comitato che raggruppa le famiglie del centro storico - oltre cento quelle coinvolte tra via Gasparri, piazza Gramsci, via Ferrante, via Maielli, via Mazzocchi, via Sant'Agostino, corso Trieste, via Vico, piazza Correra - continua a denunciare il superamento dei decibel consentiti da parte dei locali, la ressa nelle stradine, l'impossibilità di dormire prima delle tre e le condizioni in cui vengono lasciate le strade al mattino dopo la movida.