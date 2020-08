LEGGI ANCHE

Due ragazzine collassate nel parco Pozzi per il troppo alcol ingerito, un ragazzino che vandalizza le fioriere fatte installare grazie a una iniziativa dei commercianti in via Sanfelice, a ridosso di via Seggio. È stata l'ennesima brutta movida quella del fine settimana appena trascorso ad Aversa. Ancora una volta, non è mancato nulla. Accanto a qualche scaramuccia che fa, oramai, parte del programma, si continua a vendere e a consumare «erba» e «fumo» nelle zone centrali della città normanna, come piazza Municipio e piazza Principe Amedeo. Quest'ultima somiglia a un luogo d'incontro mediorientale, confusionario, off limits per i cittadini che vorrebbero avventurarsi.Ancora non erano calate le proverbiali ombre della sera l'altro giorno quando due ragazzine, di 16 e 17 anni, sono crollate dopo aver bevuto vodka, mentre erano nel Parco Pozzi, a quell'ora affollato da persone in cerca di refrigerio per scampare alla calura Agostina. Immediati i soccorsi con l'arrivo del personale del 118 che, dopo le prime cure sul posto, le ha trasportate nel pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati dove, grazie anche all'intervento delle forze dell'ordine, sono state affidate alle famiglie, originarie di Sant'Antimo. Un caso che riporta alla mente l'episodio, di qualche settimana fa, quando una tredicenne entrò in coma etilico. Una vicenda che si è risolta, per fortuna, senza conseguenze.Altro episodio che lascia allibiti è quello di un ragazzo che ha danneggiato le nuove fioriere di via Sanfelice per il solo gusto di danneggiarle. Una bravata che meriterebbe come epilogo una lezione esemplare. Ed è quanto promette il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, che ha fornito la notizia, sottolineando che i commercianti hanno posto riparo al danno pulendo la strada dal terriccio. La polizia municipale sta visionando i filmati delle telecamere presenti in zona per giungere all'individuazione del colpevole o dei colpevoli.«Rinnovo ha dichiarato il primo cittadino normanno- un appello per una movida responsabile rivolgendomi in primis ai ragazzi. Tutti hanno diritto al divertimento ma non bisogna abusare dell'alcool. Alle attività commerciali chiedo di verificare l'età degli avventori e rinunciare a qualche euro di incasso ma di non vendere alcool ai minorenni. Alle famiglie chiedo maggiore attenzione». «In questo fine settimana - ha continuato Golia - c'è stato un episodio al parco Pozzi che deve far riflettere tutti. Ci si può divertire senza esagerare con l'alcool». Golia interviene anche sull'episodio delle fioriere: «A via Sanfelice è successo qualcosa di vergognoso. Non è possibile che dei ragazzi dopo aver passato del tempo nei luoghi della movida vandalizzino le fioriere curate dai commercianti. Per fortuna ci sono le telecamere ma anche in questo caso bisogna avere rispetto per i beni pubblici per i beni comuni. Un sentito ringraziamento va fatto ai commercianti che hanno deciso di adottare le fioriere e ogni giorno le curano con grande passione».Maxi rissa, invece, a Baia Domitia con un accoltellato. Un 19enne è stato ferito con un coltello in maniera lieve nel corso di una rissa che ha visto coinvolte numerose persone, nella serata di sabato in viale degli Oleandri a Baia Domitia. All'arrivo dei militari della compagnia di Sessa Aurunca e delle stazioni di Baia Domitia e Cellole, sul posto erano rimasti solo sette giovani, tra i 29 e i 20 anni di cui 5 di Carano di Sessa e due di Portico di Caserta. Per loro, oltre il ricorso ai pronto soccorso di Sessa e Castelvolturno, la denuncia per rissa aggravata, porto abusivo di arma bianca e lesioni personali.