Movida selvaggia, la Prefettura apre ai residenti. Una delegazione dei cittadini del centro storico è stata convocata per martedì mattina. «Sarà l'occasione spiegano i componenti del comitato "Vivibilità cittadina" per segnalare i disagi reali che stiamo vivendo e avanzare una serie di proposte per la risoluzione di quella che è diventata un'emergenza sociale che non può prescindere da una campagna socio-educativa e pedagogica». Non solo disservizi, disturbo della quiete pubblica, violazione del regolamento sull'occupazione di suolo pubblico dunque ma anche una percezione di insicurezza legata al rischio di risse, incidenti e aggressioni verbali spesso innescati dall'abuso di alcool.

«L'attenzione su questi temi è altissima fanno sapere dalla Prefettura e il nuovo dispositivo, annunciato in occasione del Tavolo di osservazione sulla sicurezza urbana, che prevede un potenziamento dei controlli di carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili urbani, con un maggior numero di unità e pattugliamenti nei fine settimana, ne è la prova». Il caso Caserta sarà oggetto di analisi e approfondimento anche in occasione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza già convocato per il 4 luglio alle 12.

Un tema, quello legato alla sicurezza, che preoccupa un numero sempre maggiore di famiglie: «Se posso, il sabato sera evito di uscire di casa racconta Salvatrice Cuscunà, residente in via Vico perché ho paura delle reazioni di questi giovani. Mi è capitato più di una volta di essere spintonata e sbeffeggiata da ragazzini visibilmente brilli mentre tentavo di rientrare a casa. L'altra notte sono stata aggredita verbalmente da un gruppo di una decina di adolescenti solo per aver chiesto di abbassare la musica dello stereo, erano le due e avevano le portiere delle auto aperte con il volume al massimo. Naturalmente non ho ottenuto nulla. Sono rimasti lì fino a quando hanno voluto e nessuno è intervenuto per ripristinare il silenzio. Tante persone stanno andando via dal centro storico, abbandonando le proprie abitazioni, ma è una ingiustizia oltre che una sconfitta sul piano sociale».

Poi l'appello alle istituzioni: «Vorremmo vederli in queste strade nel fine settimana, vorremmo toccassero con mano i disagi che viviamo noi». «Io ho tre figli spiega Aneta Barbara Lezuch una di loro è adolescente e ho una gran paura quando è fuori casa, spesso la costringo a rientrare prima che la strada si affolli proprio per evitare problemi e pericoli. Il disagio c'è ed è evidente e sarebbe ora che le autorità lo prendessero seriamente in considerazione». «C'è un problema socio-educativo tra le nuove generazioni che in tanti stanno sottovalutando le fa eco Rosy Di Costanzo, presidente del comitato "Vivibilità cittadina" e che andrebbe affrontato con una campagna di sensibilizzazione, unita ai controlli, all'imposizione del rispetto delle regole e a una iniezione di senso civico». «Non abbiamo nulla contro i locali precisa Marina Russo, residente in via Ferrante purché rispettino le regole. Se esistono delle ordinanze devono essere osservate, solo così si può garantire una convivenza pacifica. Non è possibile ritrovarsi le uova sul balcone solo perché si è osato chiedere di abbassare i toni della musica o rimanere bloccati in casa perché qualche commerciante ha deciso di parcheggiare la propria auto in questi vicoli, in prossimità del proprio locale, impedendo ai veicoli dei residenti di rientrare o uscire dalla propria abitazione. Siamo esasperati. È un braccio di ferro quotidiano e continuo che sta logorando tutti».

Il Comune sta lavorando intanto alla sperimentazione dell'isola pedonale in via Mazzini. Non è ancora certo se il dispositivo entrerà in vigore contestualmente all'ordinanza sindacale per il divieto di vendita e somministrazione di bevande in vetro e lattina previsto dal 7 luglio. Ciò che si sa al momento è che il provvedimento rimodulerà in senso restrittivo gli accessi, già limitati, su una delle strade principali della città per ridurre e scongiurare assembramenti, incidenti e disordini. Confermato invece il prolungamento alle 2 del mattino del turno di vigilanza, in precedenza previsto dalle 18 a mezzanotte. Sul caso movida è intervenuto anche il consigliere di FdI, Pasquale Napoletano, che, all'indomani dei furti e delle razzie registrate a San Leucio, punta l'indice contro l'operato del Comune: «A distanza di un anno - dice - la situazione di degrado che regna nella frazione è peggiorata. Dopo tante parole e autoelogi sarebbe il caso di intervenire sulla valorizzazione di San Leucio e del Belvedere per mettere in sicurezza la borgata che, al momento, resta terra di nessuno».