Domenica 28 Aprile 2019, 14:00

Gioie e dolori dell'innovazione tecnologica. Si è clamorosamente inceppato il temutissimo sistema delle «multe a strascico» messo su dal Comune e dal Comando di Polizia Municipale. Insomma, quello che (dallo scorso luglio) ha prodotto una valanga di contravvenzioni con punte di oltre mille in un mese. Un record di sanzioni senza precedenti per divieto di sosta (in assenza di conducente), omessa revisione e mancanza di copertura assicurativa. Un boom anche per le casse comunali messo in discussione, adesso, dalla prima sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni Alfonso Di Nuzzo (n. 10819/18), che azzera di fatto o riduce di molto il margine di operatività dello «street control». In concreto, il «Munipol Street», così come tecnicamente è noto il sistema di videocamera (connesso ad un tablet e collegato in remoto con le centrali operative), può dare indicazioni sullo stato del veicolo (revisione, Rc auto, divieti di sosta). Ma non può elevare contravvenzioni.