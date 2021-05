Multicedi per il sociale: a tavola, preparano le mamme

Multicedi supporta le mamme volontarie dell’Opera Sant’Anna Caserta. In occasione della Festa della Mamma 2021, l’azienda di distribuzione leader in Campania, rinnova il suo pluriennale impegno nei progetti sociali del territorio con l’iniziativa “E’ pronto! Tutti a tavola: preparano le mamme”. L’attività è intesa a supporto della mensa dei poveri, cuore pulsante delle attività gestite dall’OSA presso il Santuario di Sant’Anna, alle porte del centro storico di Caserta: le volontarie dell’ente provvederanno a preparare, proprio come farebbero per i loro figli, i pasti di una settimana, destinandoli alle persone bisognose a cui si aggiungerà il pranzo della domenica il 9 Marzo.

“Sono oltre 250 i pasti preparati e serviti ogni settimana per le persone bisognose che bussano alla porta della nostra mensa” racconta Francesco Marzano volontario e Presidente dell’Associazione. “In gran parte, si tratta di persone che non hanno un posto dove vivere o sono parte di famiglie numerose, alle quali forniamo un pasto caldo tre volte a settimana. La nostra mensa è il fulcro di un insieme di attività molto intense e protese al sociale, che portiamo avanti fin dal 2013.

“La Festa della Mamma è una ricorrenza davvero speciale” commenta Angelo Merola, Responsabile Marketing Multicedi. “Per noi, celebrare questa giornata al fianco dell’OSA significa supportare e dire grazie a tante mamme volontarie, che trovano il tempo di dedicare un momento a chi ha più bisogno della loro assistenza, profondendo enorme impegno in un’attività dai fini nobili e di altissimo profilo etico e civile”.