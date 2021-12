Museo archeologico dell’antica Capua: visita guidata per le persone con disabilità

Venerdì 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, la direzione regionale musei Campania partecipa all’iniziativa organizzando al Museo archeologico dell’antica Capua una visita guidata per le persone con disabilità, volta a promuovere i valori e ad individuare come impegno primario il superamento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali nei luoghi della cultura, con il consueto slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno”. Il museo già da anni sviluppa e condivide con il territorio progetti di inclusione sociale, con risultati emozionanti e soddisfacenti.

La giornata, istituita nel 1992 dall’Onu, si inserisce in un ampio contesto di ripartenza, di contrasto alle discriminazioni di ogni genere e di incremento delle prospettive di crescita e di coesione sociale e rientra negli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare in quelli inerenti la qualità dell’educazione, la riduzione delle disuguaglianze e il rafforzamento del dialogo tra i popoli. Con l’adesione all’iniziativa, il Mic ribadisce la volontà di attivare forme di fruizione e di inclusione, per garantire il diritto di tutti alla partecipazione culturale e ai contenuti del patrimonio, come sancito dagli articoli 3 e 9 della carta costituzionale.

Il D.M. n. 111/2016, all’art. unico, comma 2, d), dispone l’ingresso gratuito ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza ai servizi di assistenza socio-sanitaria. Appuntamenti della giornata al museo archeologico dell'antica Capua di Santa Maria Capua Vetere.

Alle 12:30 visita guidata gratuita per le persone con disabilità a cura professoressa Raimonda Rossi, impegnata e sensibile ai temi della giornata, che guiderà i visitatori alla scoperta delle meravigliose sculture esposte: l'Afrodite Cnidia e la Nike di Capua, personificazione della vittoria e del trionfo e delle Matres di Capua.