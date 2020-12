Emendamenti Zinzi: dal bilancio regionale fondi al Casertano

CASERTA- Passano gli emendamenti proposti dal consigliere regionale Giampiero Zinzi e arrivano dal bilancio regionale fondi per tre strutture del Casertano. «Le nostre proposte sul Teatro Mugnone di Marcianise, sul Museo Campano di Capua e per lo stadio provinciale del Nuoto di Caserta sono state accolte, a ulteriore dimostrazione che erano interventi di buonsenso».

Lo afferma il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Gianpiero Zinzi in riferimento all' approvazione di tre

emendamenti alla legge regionale di bilancio presentati. Con i tre emendamenti approvati - rende noto il capogruppo dela Lega - sono stati autorizzati un contributo al Comune di Marcianise di 200 mila euro per il completamento dei lavori di riqualificazione del Teatro Mugnone; un contributo alla Provincia di Caserta per 150 mila euro destinati al Museo Provinciale Campano di Capua, ed un contributo di 100 mila euro

allo Stadio provinciale del Nuoto di Caserta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA