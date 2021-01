CASERTA - Il crollo delle vendite è verticale. Non passa giorno che Luisa Sgueglia non segni sul suo quadernetto le perdite giornaliere della mancata vendita di dischi e cd. Da febbraio 2020, nessuno più compra il superfluo e in quel «bagaglio» s’inserisce anche la raccolta di dischi del negozio storico «Sgueglia» di corso Trieste a Caserta vendeva a estimatori e appassionati di musica. E così, Luisa Sgueglia, chiude il negozio.

