Tutto come previsto, anzi come temuto: la vigilia di Natale a Caserta è stata «una guerra», così ha definita, sintetizzandola efficacemente, la situazione in città il 24 dicembre, Rosi Di Costanzo, presidente del Comitato Vivibilità cittadina.

«Ressa nelle strade, migliaia di persone, musica a palla, impossibile passeggiare, persino passare se non facendosi spazio a spintoni. Una cosa inaudita. Certo non da città civile», ha ribadito Di Costanzo. «Addirittura a via Ferrante, si è tenuta una sorta di festa, con sette casse che diffondevano musica a tutto volume. Abbiamo anche cercato di capire chi l'avesse organizzata e se fosse stata autorizzata, ma non siamo venuti a capo di nulla. Peraltro devo sottolineare che, interpellato direttamente l'assessore agli Eventi e alla notte, nonché vice sindaco, Emiliano Casale, ci ha risposto che il Comune non aveva rilasciato alcuna autorizzazione e che addirittura non era neppure a conoscenza di questa iniziativa. Ciò nonostante la festa si è svolta con centinaia di persone in strada e senza che nessuno intervenisse. Da qui si deduce che a Caserta tutto è possibile, anche senza regolare autorizzazione».

APPROFONDIMENTI Concorso flash, in Comune arrivano quattro nuovi funzionari Minaccia con il fucile il titolare di una pizzeria dopo una lite: arrestato

È arrabbiata Rosi Di Costanzo, che da anni si batte con il Comitato che presiede perché la città abbia sembianze di normalità. «Qui si dimentica che anche per i residenti del Centro è la vigilia. Che anche chi abita in quei posti ha diritto ad uscire e rientrare quando gli è comodo e a non dover sopportare quel frastuono assordante per un intero pomeriggio. Senza contare - è la sua testimonianza - che proprio in quelle ore c'è stata la necessità da parte di qualcuno di chiamare un'autoambulanza che è rimasta per diversi minuti intrappolata fra le centinaia di persone assiepate in quel circuito ristretto».

Una situazione che si è ripetuta identica anche sul corso Trieste. «Ero uscita per qualche altro piccolo acquisto, ma sono scappata via inorridita», ricorda Sara, una signora di Caserta che ha avuto la disavventura di capitare nel bel mezzo della vigilia degli aperitivi. «Non immaginavo nulla del genere: folla scomposta, musica assordante, risate sguaiate e anche un bel po' di persone non troppo sobrie, per non dire ubriache. Ricordo che nel periodo preCovid capitava qualcosa di simile, e credevo che i due anni di pausa determinati dalla pandemia fossero serviti a far perdere queste brutte consuetudini. Invece è stato anche peggio. Il segno che le cattive abitudini sono dure da scardinare».

E tutto questo nonostante l'ordinanza sindacale che cercava di regolamentare la vendita e la somministrazione di bevande e la diffusione di musica. Per la verità era stato predisposto, a seguito del tavolo sulla sicurezza che si era tenuto in prefettura, anche un sistema di controllo con più pattuglie in strada, ma evidentemente non è servito a disciplinare la movida, selvaggia anche a Natale.

Il timore è che le cose possano riproporsi uguali anche il 31 dicembre non solo con gli aperitivi, ma anche con il post cenone, con la gente che sarà in strada per brindare al nuovo anno dopo aver banchettato e bevuto anche prima. Da qui la necessità di aggiustamenti e qualche ulteriore restrizione, fermo restando il diritto di tutti ad un sano divertimento.

Intanto, si è conclusa la lunga battaglia giudiziaria iniziata nel 2017 dall'allora Comitato No degrado, no movida selvaggia (poi scomparso e sostituito, appunto, da Comitato Vivibilità cittadina), col Comune di Caserta. Dopo le diffide e le denunce pubbliche, il comitato aveva presentato ricorso al Tar Campania impugnando anche le modifiche apportate al Regolamento di Polizia Urbana approvate dal consiglio comunale. I ricorrenti contestavano le misure adottate in quanto, secondo il Comitato stesso, non erano sufficienti a contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico. Un rilievo che, invece, la Quinta sezione del Tar Campania, ha respinto. Nella sentenza si legge, infatti, che «L'adottata misura, vietando agli esercizi commerciali la diffusione di musica oltre le ore 24.00, con l'unica contenuta deroga di un'ora limitatamente al fine settimana ed al periodo festivo, si pone in sintonia con i parametri dettati dal decreto del Ministero dell'Interno (D.M.) del 5/8/2008».