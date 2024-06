Note e parole sabato mattina 8 giugno nel teatro della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, di cui è direttrice Donatella Rotundo, per vivere, dietro le sbarre ma nel sentiero della rieducazione, un’opportunità di riflessione e di confronto. Ad esibirsi i SarrÀccussì, trio multiforme formato da Ernesto Orecchio, Donato Tartaglione e Pina Valentino.

Proposto da una docente del carcere, il concerto di stamani vuole essere motivo di crescita interiore per chi parteciperà. Iniziative come queste, spiega la promotrice del concerto, hanno un alto valore pedagogico come sempre fa l’arte in tutte le sue declinazioni. Gli eventi culturali all’interno di un carcere hanno un alto valore rieducativo.

«Offrire ai detenuti opportunità di partecipazione a eventi culturali e artistici – ha detto la docente proponente che per disposizioni normative deve rimanere anonima - non solo arricchisce il loro bagaglio personale, ma contribuisce significativamente al loro percorso di rieducazione e reintegrazione nella società favorendo la riflessione, la crescita personale e la costruzione di nuove prospettive di vita per coloro che stanno scontando una pena». I SarrÀccussì è un gruppo di recente formazione ma ciascuno dei tre musicisti che lo compone ha una lunga storia alle spalle in altre band; propongono brani originali composti da Orecchio e cover iconiche del cantautorato napoletano.