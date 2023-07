Garantire il diritto dei cittadini alla salute, al riposo, alla mobilità e alla sicurezza. Questo, in estrema sintesi, l'appello rivolto ieri pomeriggio da una delegazione dei residenti del centro storico ai rappresentanti delle istituzioni in occasione del tavolo che si è svolto in Prefettura. L'incontro, richiesto a gran voce dal comitato "Vivibilità cittadina" per denunciare i disagi e i rischi legati all'emergenza movida, ha permesso di fare luce su una serie di situazioni vissute dal mercoledì alla domenica da centinaia di famiglie.

Tra le istanze della categoria, in primis, quella di essere parte attiva del tavolo per l'ordine pubblico e la sicurezza tenuto periodicamente dalle istituzioni. «Per noi sarebbe molto importante ha dichiarato a margine dell'incontro Rosy Di Costanzo, presidente del comitato portare all'attenzione delle forze dell'ordine le richieste e le istanze dei cittadini del centro storico che sono i principali destinatari delle misure e dei provvedimenti che vengono adottati sul territorio». Poi l'elenco delle priorità: «È necessario, a nostro avviso, che venga esercitato un controllo di tutte le attività commerciali che si occupano di somministrazione al fine di garantire il rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti in merito all'emissione dei rumori, al disturbo della quiete pubblica, alla vendita di alcool ai minori, all'occupazione di suolo pubblico e agli eventuali abusi edilizi commerciali. Chiediamo inoltre un servizio di pulizia e lavaggio quotidiano delle strade interessate dalla movida per scongiurare rischi di natura igienico-sanitaria anche alla luce delle condizioni di degrado in cui vengono lasciati i vicoli dagli avventori e dai gestori dei locali».

Il comitato ha invitato il Comune a non rilasciare nuove licenze per l'apertura di ulteriori esercizi commerciali, almeno fino a quando non saranno completati i controlli dei locali già attivi, nelle stradine più strette del centro, quali via Mazzocchi, via Ferrante, via Maielli, via Sant'Agostino, via Vico e piazza Correra «dove dicono già ora è complicato arginare gli assembramenti e garantire la viabilità, l'ordine e la sicurezza».

Riflettori accesi anche sulla musica, tra le istanze quella di vietare ai gestori di posizionare amplificatori all'esterno dei locali ed evitare che suoni e rumori di qualsiasi natura siano udibili all'esterno. Infine la richiesta di vietare la consumazione di bevande alcoliche nelle aree non concesse in occupazione di suolo pubblico.

«Abbiamo preso atto delle richieste avanzate dai cittadini fanno sapere dalla Prefettura e stiamo già studiando una serie di iniziative da porre in essere per verificare le loro segnalazioni e intervenire. Si tratterà naturalmente di azioni di coordinamento sul territorio anche in virtù del fatto che le problematiche da loro segnalate non riguardano soltanto l'ordine pubblico ma anche questioni amministrative di evidente competenza della polizia municipale. Per ciò che attiene la sicurezza c'è da sottolineare che i dispositivi da noi attivati stanno facendo registrare i risultati sperati». Il riferimento è a risse, aggressioni, casi di violenza. Diminuiti drasticamente rispetto al passato. Soddisfatti dell'incontro di ieri i residenti che si dicono fiduciosi: «Abbiamo registrato un clima di apertura, dialogo e disponibilità conclude Di Costanzo e questo ci fa ben sperare che si possa raggiungere una soluzione condivisa. Noi cittadini abbiamo bisogno delle istituzioni per migliorare la situazione».

Intanto, partirà venerdì la nuova ordinanza sindacale che vieta la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita, nel caso di pubblici esercizi e attività artigianali ma anche di distributori automatici, dalle 3 alle 6 del mattino, introduce il divieto di consumare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o plastica dalle 22 alle 6 di venerdì, sabato e domenica, a meno che non ci si trovi nelle aree date in concessione di occupazione di suolo pubblico con tavolini, sedie e dehors, e vieta la diffusione della musica all'interno dei locali a chi non è in possesso della Valutazione di impatto ambientale e comunque a partire dall'una di notte. Anche per questo weekend infine previsto il coordinamento interforze per implementare controlli e pattugliamenti fino alle 2 di notte.