San Felice a Cancello, arrestato giovane albanese per spaccio

La polizia di stato di Caserta, ha arrestato nella notte del 7 luglio a San Felice a Cancello un giovane, classe ’02, di origine albanese, in quanto trovato in possesso di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. In particolare, gli agenti del commissariato di polizia di Maddaloni, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati di criminalità diffusa e di quelli relativi alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, notavano, nei pressi di una via del centro cittadino, un giovane che rovistava in un incavo creato all’interno di un muro adiacente un’abitazione che, alla vista degli operatori, tentava di allontanarsi frettolosamente.

Gli operanti, insospettiti prontamente hanno bloccato il ragazzo e rinvenuto all’interno dell’incavo del muro 5 involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina di oltre 7 grammi. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il giovane, tratto in arresto, e successivamente sottoposto a divieto di dimora nella provincia di Caserta da parte dell'autorità giudiziaria competente.