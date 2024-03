Nel pomeriggio di ieri è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Giuseppe Borrelli, l'operaio di 26 anni che ha perso la vita martedì sera nello stabilimento dell'azienda "Laminazione Sottile" di San Marco Evangelista. I risultati dell'esame potrebbero essere resi noti già la prossima settimana. I pubblici ministeri della Procura di Santa Maria Capua Vetere, Paola Forno e Luisa Turco, che stanno coordinando le indagini, hanno iscritto 7 persone nel registro degli indagati. L'accusa è di omicidio colposo anche se si stanno ancora verificando, all'interno della fabbrica, se sono state osservate tutte le misure atte a garantire la sicurezza sul lavoro.

Intanto, il prefetto Giuseppe Castaldo appena ricevuta la richiesta unitaria da parte della triade sindacale dei confederali di attivare il tavolo per la sicurezza nei luoghi di lavoro dopo la morte di Giuseppe Borrelli, ieri ha convocato i segretari generali provinciali di Cgil, Sonia Olivieri, della Cisl, Giovanni Letizia, e della Uil, Pietro Pettrone. Un primo confronto sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che nel privato.

«Nel corso dell'incontro è scritto in una nota diffusa dalla Prefettura - è stata condivisa l'esigenza di mettere in campo iniziative congiunte con il coinvolgimento di tutti gli attori competenti in materia per innalzare i livelli di sicurezza dei lavoratori e prevenire gli infortuni». Dopo aver ascoltato i vertici sindacali casertani, il prefetto ha fissato alcuni punti sottolineandone la necessità, a cominciare dal potenziamento delle attività di vigilanza e di controllo da parte degli enti preposti e delle forze di polizia anche attraverso le componenti specialistiche; monitorare il fenomeno, soprattutto nei settori più a rischio, quali sono l'edilizia, il comparto agricolo, la logistica, la metalmeccanica; incentivare la formazione e informazione destinata ai datori di lavoro e ai lavoratori attraverso percorsi di aggiornamento professionale; focalizzare l'attenzione anche sui "quasi infortuni", tutti quegli eventi accidentali che accadono in ambiente lavorativo per situazioni improvvise e imprevedibili. «Le morti sul lavoro è scritto nel comunicato - sono inaccettabili in un Paese civile. Per questo, bisogna lavorare soprattutto sul piano della prevenzione sviluppando sinergie utili per diffondere il più possibile la cultura e la pratica della sicurezza del lavoro e assicurare il rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e l'adozione di comportamenti corretti, sul piano individuale e collettivo, verso cui tutti rappresentanti delle istituzioni, dei datori di lavoro e dei sindacati dobbiamo tendere». Le strategie messe in campo saranno oggetto di una discussione in un prossimo incontro in Prefettura, forse già la prossima settimana, finalizzato a costituire un osservatorio provinciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

«L'ultimo evento di morte sul lavoro di questi giorni nella nostra provincia commentano Oliviero, Letizia e Pettrone - non fa altro che confermare l'andamento negativo delle tragedie sul lavoro, con dati ufficiali impressionanti. Le organizzazioni sindacali sono consapevoli che è arrivato il momento di decisioni e riforme efficaci che contrastino questa strage interminabile. Nell'incontro con il prefetto Castaldo sono state richiamate le parole del Presidenteespresse qualche mese fa: "quello che stiamo facendo non è abbastanza per garantire la sicurezza sul lavoro. Ciò che si deve diffondere è una cultura della sicurezza attraverso una seria formazione". I sindacati hanno dato atto della sensibilità e la tempestività della convocazione dell'incontro mostrata dal prefetto su un tema così importante per tutte le lavoratrici e i lavoratori ed hanno condiviso le iniziative che saranno messe in atto dall'organo di Governo».