Napoli-Caserta, traffico ferroviario interrotto: uomo blocca due treni con una chiave inglese

Era in forte stato di agitazione il 36enne di origini marocchine che, in pieno giorno, dopo aver raggiunto a piedi il passaggio a livello di via Conciliazione, a Maddaloni, ha occupato i binari brandendo una grossa chiave inglese modificata. L’uomo, con il suo atteggiamento minaccioso e violento ha bloccato due treni regionali provenienti da direzioni opposte sulla tratta Napoli-Caserta. Traffico ferroviario interrotto per circa un’ora.

Solo l’immediato intervento dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia ha permesso, con non poche difficoltà, di bloccare il 36enne già noto alle forze dell’ordine, che, nel frattempo, aveva rivolto la sua ira verso alcune auto in sosta danneggiandole con la chiave inglese. Dopo essere stato disarmato e accompagnato in caserma, è stato denunciato e affidato alle cure dei sanitari del servizio 118. Dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio, danneggiamento, e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.