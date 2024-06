Brividi e adrenalina. È tutto così l’ultimo libro di Vittorio del Tufo. “Il caso Virgilio”, per i tipi di Colonnese, è un romanzo che, come un compasso, ha l’ago puntato su Napoli e traccia una circonferenza, a tratti a grafite altre volte a inchiostro, intorno a un tempo che spazia in due millenni o poco più. Di ritorno dalla Grecia, era settembre del 19 a.C., Virgilio era morto in circostanze non chiare e il suo corpo sepolto a Napoli. La vicenda madre da cui si dipanano le altre parte dal ritrovamento di due eccezionali reperti archeologici nei dintorni della Gaiola, l’isolotto incantato e jellato nei pressi di Posillipo, dove vengono rinvenute le spoglie di Virgilio, poeta-mago secondo la tradizione popolare, e un rotolo di papiro indecifrabile presente nella sua tomba.

Un ritrovamento di eccezionale importanza, in una delle caverne dell’isolotto, che però ha come contraltare un evento funesto: la coppia di imprenditori, Gaspare e Irina Albenga, che aveva fatto l’incredibile scoperta, finisce trucidata. E siamo negli anni ’70 del secolo scorso. La sera prima del duplice omicidio, la coppia consegna all'archeologa Rita Persico, nel corso di una cena in una splendida villa con vista sulla Gaiola, il papiro legato a Virgilio. Lo avevano cercato per secoli, ora tocca all’archeologa comprenderne il significato e tenere salva la vita. Già, perché quel papiro sembra essere legato ad un segreto inconfessabile connesso all’ultimo viaggio di Virgilio in Grecia. Quanti protagonisti? Diversi.

C’è Napoli, la sua storia, il mare cristallino e il mondo magico che da sempre l’avvolge; c’è la Storia che non ha un solo tempo ma si allunga, si allarga e si contrae saltando di secolo in secolo; c’è il mito di Virgilio, l’aura che l’avvolge; ci sono gli intrighi, la massoneria, l’avidità e poi c’è l’antico equilibrio/disequilibrio tra bene e male, dove il primo è incarnato dall’archeologa Persico, il secondo da Marcus, unico depositario del segreto custodito nel papiro, per ottenere il quale è disposto a tutto. E qual è questo segreto? Due cose sono state sempre ambite dall’umanità: denaro ed eternità. Se il denaro può essere accumulato in tanti modi non è lo stesso per la longevità. E allora ci vuole la formula, quella che si ritiene la formula segreta.

Vittorio Del Tufo costruisce su questa ricerca un avvincente romanzo. L’autore vive di giornalismo, è redattore capo centrale di questo quotidiano; proprio su “Il Mattino” da molti anni scrive la pagina settimanale “L’Uovo di Virgilio”, sue le parole, di Sergio Siano gli scatti. Ma torniamo a “Il caso Virgilio”, 246 pagine di fuochi d’artificio, di eventi imprevedibili e pericolosi che come una morsa del serpente stringono, cercando anche di stritolare, la coraggiosa Rita Persico che ama sì la sua professione, è brava sì nel suo lavoro ma ha una marcia in più in questa storia: il coraggio di volere a tutti costi comprendere, scoprire e divulgare la verità. Perché? Perché cultura vuol dire cercare sempre, affrontare i dubbi, scegliere le storie e riconoscerle vere o false. Come quando entra in scena, facendo un balzo indietro nel tempo di un cinquantennio, un gruppo di nazisti, aderenti alla società esoterica Thule. Thule, cos’era costei? Un’isola leggendaria, citata per la prima volta nei diari di viaggio dell’esploratore greco Pitea e che Virgilio chiama “ultima Thule”, l’ultima terra conosciuta. Nella Thule esoterica nazista c’era anche un giovane Adolf Hitler che, nel suo “lucido” delirio, era convinto che dagli antichi cimeli virgiliani si potesse sprigionare l’energia del “vril”, in grado di conferire poteri sovrannaturali grazie ai quali sarebbe stato possibile dominare il mondo. Dentro e intorno alle vicende dei ritrovamenti archeologici c’è la Villa Bianca che ancora oggi continua ad essere considerata luogo di sventura per le ripetute tragedie che vi si sono consumate.

Da una parte la razionale e rigorosa ricerca archeologica e dall’altra la narrazione avvincente di un thriller che mescola insieme tutti gli elementi più intriganti per una storia trascinante che ha più piani di lettura, più piani temporali, più piani storici ma ha un unico grande filo conduttore: la passione antica e radicata di Vittorio Del Tufo in una cultura che mette insieme leggende e storia, aneddoti e ricerche. Appuntamento a domani pomeriggio alle 18, nella libreria Feltrinelli di corso Trieste, dove l’autore converserà con Marilena Lucente e Maria Beatrice Crisci mentre Aldo Balestra, redattore capo centrale de “Il Mattino” che, a Caserta, per molti anni, è stato responsabile di redazione, coordinerà. Saluti dell’assessore comunale Enzo Battarra e di Giuseppe Vozza dell’associazione “Liberalibri”.