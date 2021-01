Cioffi a Cagliari con il Napoli, esplode il tifo nel Casertano

SAN FELICE A CANCELLO - Classe 2002, nato a Maddaloni ma sanfeliciano di Talanico, Antonio Cioffi con la Sardegna e con Cagliari ha qualcosa che va oltre la casualità. Il forte esterno della primavera del Napoli, già capitano indiscusso dell’under 17, arriva alla prima convocazione di mister Gattuso il giorno prima della trasferta sull’isola. Il nome di Cioffi finì proprio sui taccuini degli scout cagliaritani che lo volevano come contropartita tecnica, più lauto conguaglio, per il trasferimento di Barella al Napoli. L’arrivo di Cioffi al Napoli risale al 2015, fortemente voluto dal talent scout azzurro Gianluca Grava. I colpi del ragazzo, cresciuto nella frazione di San Felice a Cancello ed esploso nell’Oasi Sanfeliciana, vera fucina di giovani talenti, non tardarono a convincere il responsabile del vivaio partenopeo a puntare su di lui. La notizia si diffuse così velocemente nella cittadina dell’est casertano che fu organizzata addirittura un’amichevole per salutarne il passaggio, con gli spalti gremiti di gente. Adesso attendono di vedere in tv il nuovo numero 58, nella speranza che possa essere solo la prima di tante chiamate.

