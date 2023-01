«Napoli Magica», Marco D'Amore presenta il suo ultimo film al Teatro Ricciardi

Un viaggio tra le strade e i sotterranei di Napoli provando a capire dove risiede la magia della città. Marco D'Amore torna al Teatro Ricciardi per presentare la sua ultima fatica cinematografica, «Napoli Magica», già presentata al Torino Film Festival 40 e poi a Sorrento nell'ambito delle giornate di Cinema. L'artista reso celebre da «Gomorra» sarà presente nella sala casertana sabato 7 gennaio alle ore 21 per raccontare luci e ombre della sua ultima produzione. Il film è stato scritto da Francesco Ghiaccio e mostra il percorso che dalla favola porta alla realtà, attraversando luoghi iconici del capoluogo campano come il Cimitero delle Fontanelle e Castel dell’Ovo. In questi posti prendono vita i volti della gente incontrata nei sobborghi, i personaggi e i miti, da Parthenope a Pulcinella.

«Siamo particolarmente felici di inaugurare gli incontri d’autore del 2023 con un amico a cui siamo particolarmente legati e verso cui nutriamo sentimenti di stima profonda» afferma Francesco Massarelli, direttore artistico di Capua film fest- dialoghi d’autore. Massarelli ricorda che l’attore di «Gomorra» è stato già ospite al teatro Ricciardi in occasione del suo primo lavoro da regista, «L'immortale», e in seguito per la pubblicazione del romanzo «Vesuvio», in un evento promosso da Capua Il luogo della lingua Festival. «Il suo forte legame con il territorio e il riconoscimento del nostro impegno ci rendono davvero molto orgogliosi», conclude Massarelli. L’appuntamento con la proiezione è previsto sia alle ore 18.00 che alle ore 21.00. La presenza del regista è solo alle ore 21.00. Per maggiori info: www.teatroricciardi.it