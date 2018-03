Venerdì 23 Marzo 2018, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 15:58

I carabinieri hanno denunciato per omicidio stradale, fuga del conducente ed omissione di soccorso, un 47enne residente a San Giorgio a Cremano. L'uomo è accusato di aver investito a bordo di un motoveicolo, l'otto marzo scorso, a Sant'Arpino nel Casertano, un anziano di 71 anni che stava attraversando la strada, che è deceduto due giorni dopo all'ospedale Cardarelli di Napoli per le ferite riportate Il 47enne è poi fuggito ma la sua moto è stata notata da alcuni testimoni, che hanno indicato targa e modello ai carabinieri. Immediate le indagini, che hanno permesso di sequestrare moto e casco e denunciare il responsabile.