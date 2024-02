«I limoni d’inverno», il cast incontra il pubblico al teatro Ricciardi

Al teatro Ricciardi un nuovo incontro dedicato al cinema d’autore si terrà sabato 17 alle ore 18.30.

Teresa Saponangelo e Marina Carone sono le ospiti della rassegna diretta da Francesco Massarelli. L’attrice e la regista racconteranno l’esperienza sul set del film I limoni d’inverno. Tra i protagonisti anche Cristian De Sica per la pellicola dedicata alla gentilezza trasgressiva dell’amore.

Pietro Lorenzi è un professore di lettere in pensione e dopo il divorzio dalla moglie vive da solo in un bell'appartamento romano con un terrazzo che accudisce con cura, dedicandosi alle sue piante. Sta scrivendo un libro su «quattro donne di talento che nella vita sono state sottovalutate» - Zelda Fitzgerald, Hedy Lamarr, Alice Guy, Tina Modotti e Hilma at Klint - ma fa piccoli errori di ortografia, e quando fa ricerca in biblioteca si smarrisce fra gli scaffali. Nell'appartamento di fronte a quello di Pietro si trasferisce una coppia più giovane: Luca, fotografo d'arte contemporanea, ed Eleonora, che ha studiato pittura e disegno all'accademia ma ad un certo punto ha smesso di creare, «perché non era abbastanza brava». Luca ed Eleonora custodiscono un dolore segreto e non riescono a parlarsi più: lei pensa che lui la dia per scontata, lui la vede sempre «incazzata col mondo». Quando Luca parte per preparare una personale a New York, Eleonora e Pietro cominciano a frequentarsi, fra terrazzi e orti botanici, il bar sotto casa e un ristorante d'atmosfera.

«Seguo da molti anni il lavoro di Caterina Carone - confessa il direttore artistico del cinema capuano, Francesco Massarelli - una regista giovane che penso stia portando uno sguardo nuovo ed interessante, mettendo la sua profonda sensibilità umana al centro dei suoi racconti. Il film parla di gentilezza e della capacità di prendersi cura dell'altro. Le interpretazioni degli attori come Saponangelo e De Sica regalano allo spettatore due personaggi indimenticabili. È per questo che siamo particolarmente felici di ospitare Caterina e di dare il bentornata a Teresa a cui avevamo già dedicato una serata d'onore in occasione del nostro Capua film fest, nello scorso mese di luglio».