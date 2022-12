Si uniscono cinque comuni dell'Agro Aversano ed escono vincenti con un progetto di valorizzazione culturale dell'intero territorio, la possibilità di farsi conoscere non solo come terra dei fuochi e di camorra. Un Grand Tour aversano nato per valorizzare percorsi di arte, cultura, fede, enogastronomia e artigianato promuovendo le ricchezze dell'Agro aversano e atellano. Il progetto, che mette in rete i comuni di Aversa, Lusciano, Parete, Trentola Ducenta e Succivo, è stato presentato dai rappresentanti degli enti interessati, nella mattinata di ieri presso l'aula consiliare del comune di Aversa.

Ammesso a finanziamento per il Poc Campania «Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura» l'obiettivo del progetto è quello di promuovere una serie di itinerari turistico culturali per amalgamare in un'unica offerta quanto offrono i centri interni ricchi di potenzialità da sfruttare e promuovere. Il ricco programma di eventi che va dal 6 al 22 dicembre, e che si svilupperà nel territorio dei cinque comuni coinvolti, è teso a valorizzare il Bello del pregevole patrimonio artistico- monumentale di Aversa, città millenaria, le affascinanti testimonianze dell'antica Atella con il Buono dell'enogastronomia inconfondibile che contraddistingue il territorio.

Sono previsti spettacoli teatrali, degustazioni, spettacoli musicali, visite guidate ai luoghi di maggior interesse, rassegne cinematografiche, incontri letterari e tour per valorizzare l'artigianato locale. Il fine del progetto è quello di porre le basi per la nascita di un vero e proprio distretto turistico in grado di sfruttare al meglio le potenzialità che caratterizzano il cuore della Campania Felix. Il progetto nasce infatti dall'idea del turismo come sistema per fare sinergia e creare sviluppo cercando di miscelare gli aspetti più attrattivi del territorio in un unicum.



«Abbiamo un'incredibile eredità di saperi e sapori che è nostro compito custodire e valorizzare per garantire lo sviluppo e la crescita dei nostri territori - afferma l'assessora alla Cultura del Comune di Aversa, Anna Sgueglia - Il bello di questo progetto è proprio l'idea di fare rete nell'assoluta convinzione che i centri della Campania interna non hanno nulla da invidiare ad altri molto più noti e hanno anzi tutte le potenzialità per attrarre i flussi turistici che attraversano la nostra Regione toccandoci solo marginalmente». Ad Aversa, avvio ieri presso il teatro Cimarosa, doppio appuntamento, 9 e 14 dicembre con Mozzarella Fest in piazza Municipio, il 12 le Sonate per violino tra nella Chiesa di Sant'Audeno. Coinvolta anche Casa Cimarosa con il Festival Visiones dal 16 al 18 dicembree il 19 Antica Atella - Conversazione con Dio. Il 22 Europa Felix Il Sogno Negato presso il Teatro Cimarosa. A Trentola Ducenta Festa Del Vino Asprinio il 10 in piazza Padre Pio; il 12 Percezioni Di Novembre - Matricola 001 presso la biblioteca; il 15 ottobre, ancora in biblioteca, Gruppo Musicale Classico Napoletano. A Succivo Cineforum Interculturale il 12, 13 e 14 e Bucoliche, viaggio nelle terre di Virgilio il 15 sempre presso la Casa delle Arti; il 16 Atella Sotterranea presso Palazzo Perrotta,; il 17 Lo Spritz Incontra La Terra Felix e Atellart, presso il Casale di Teverolaccio; Evento gastronomico in Piazza IV Novembre. A Parete: l'11 Grotte in suono in Piazza Berlinguer e Grotta Corte Famiglia Pezone; il 17 Asprinio in piazza Faletta e visite guidate presso le alberate; il 22 Note al Palazzo Ducale. A Lusciano, infine, il Concerto Di Natale presso la Chiesa di Santa Maria Assunta; il 21 Concerto di Natale incanta Napoli, presso il Palazzo Ducale.