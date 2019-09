Martedì 10 Settembre 2019, 21:32 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 21:48

Un uomo di 47 anni, di Trentola Ducenta è stato arrestato in flagranza di reato, con il beneficio dei domiciliari, con l'accusa di detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione illegale di munizionamento. I carabinieri della locale Stazione, inoltre, hanno segnalato anche la moglie per detenzione di munizionamento illegale, per omessa denuncia del possesso di 10 cartucce in relazione ad un fucile calibro 12 a lei intestato e legalmente detenuto. I militari dell'Arma, nel corso della perquisizione domiciliare, eseguita a carico dell'uomo, hanno rinvenuto nella sua disponibilità, e sottoposto a sequestro, una pistola calibro 7,65, una rivoltella di colore nero priva di matricola, 40 cartucce calibro 7,65 e 6 cartucce calibro 32.