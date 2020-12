Le vigilie di Natale e Capodanno 2020 non potranno essere uguali a quelle degli anni scorsi. L'abitudine di scambiarsi agli auguri per strada tra un bicchiere e l'altro, tra un abbraccio e l'altro, sarà difficile da rispettare. I capannelli di giovani e meno giovani, le centinaia di persone che si incontravano, le risate e i brindisi, questa volta, più che una gioiosa consuetudine rischiano di essere una pericolosa pratica da evitare in tutti i modi.

La città e il Natale avranno un altro volto e un altro senso: andranno evitati assembramenti, la ressa nei pressi dei locali, la musica «a palla» fuori ai bar che frastornava i passanti e attirava i clienti. E questo a prescindere dal «colore», che prenderà la Regione e dagli stessi Dpcm. Questione di buon senso, di dovere civico che, però, non sempre si riscontrano soprattutto nella fascia di popolazione più giovane. Allora entra in campo la responsabilità dei singoli cittadini, degli amministratori e anche dei titolari di bar e locali. Questi, in particolare, più che attirare clienti, dovranno, stavolta, cercare di contenerne numeri ed entusiasmo.

«Stiamo aspettando con ansia le nuove disposizioni, per organizzare le prossime giornate di lavoro», dice Salvatore, titolare del bar Botticelli. «Sappiamo che tutto sarà diverso, il lavoro si è già ridotto del 50-60% ma per quest'anno va così. Per le due vigilie, rispetteremo rigorosamente le norme e i distanziamenti all'interno e anche per i tavolini all'esterno. Mentre possiamo fare poco per l'area antistante il locale che non è di nostra competenza». Fra gli operatori del settore c'è tanta voglia di ricominciare ma anche la consapevolezza del pericolo. Come riflette Giuseppe Serao, contitolare dell'omonimo bar: «Abbiamo la smania e la necessità di tornare a svolgere come una volta la nostra attività ma siamo molto combattuti fra il lavoro, che è troppo importante, e la tutela della salute nostra, dei nostri dipendenti e dei clienti. Noi saremo il più attenti possibile, ma abbiamo il timore che, nelle giornate del 24 e del 31 dicembre, ci possa essere troppa gente. Negli anni passati, era talmente tanta che riuscivamo a garantire il servizio ai tavolini esterni solo fino alle 16, dopo eravamo costretti al solo asporto. Una condizione che, ora, è da evitare: non vorremmo per due giorni di gran lavoro, correre il rischio di una terza ondata e di rimanere chiusi per chissà quanto tempo ancora».

