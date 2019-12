Cassonetti gialli stracolmi, sacchetti accantonati lungo le mura dei palazzi e sui marciapiedi, bustoni neri dal contenuto indecifrabile, un materasso, una stufa rotta, un vecchio televisore con il tubo catodico e persino un set di sedie in legno vistosamente malandate. Sono alcune delle tipologie di rifiuti disseminati in strada da cittadini e commercianti tra la sera di Natale e la mattina di Santo Stefano. Nel centro cittadino e anche nelle frazioni. Dove rischiano di rimanere fino a lunedì. La piattaforma di conferimento del multimateriale, che si trova a Caivano in località Pascarola, così come lo Stir di Santa Maria Capua Vetere come annunciato in data 23 dicembre - sono rimasti chiusi nella giornata di ieri impedendo ogni sversamento. Inutile l'appello del Comune e l'invito della Ecocar a non lasciare i sacchetti in strada a Natale. Un invito ignorato dalla quasi totalità dei cittadini come testimoniano le condizioni in cui versavano ieri corso Trieste, piazza Matteotti, via Patturelli, via Ceccano, via Trento, via Acquaviva, viale Lincoln, via Ferrarecce, viale dei Bersaglieri così come le frazioni di San Benedetto, Centurano, San Clemente. Giusto per citarne alcune. E ciò malgrado fosse stata garantita l'apertura per l'intera giornata di ieri delle tre isole ecologiche della città in via Cappuccini, via Talamonti e viale Lincoln II tratto dove, volendo, cittadini e commercianti avrebbero potuto liberamente conferire il multimateriale che non poteva essere prelevato in strada.

I cumuli sui marciapiedi rischiano ora di rallentare la raccolta delle altre tipologie di rifiuto causando ritardi e nuovi disagi per tutto il week-end. Sono due infatti gli automezzi riempiti ieri per liberare alcuni punti strategici del centro storico e che, salvo contrattempi, potranno essere svuotati solo nelle prossime ore sottraendo tempo e spazio ai sacchetti depositati, come da calendario, nella serata di giovedì. Caserta produce in media circa cinquantacinque tonnellate a settimana di multimateriale (plastica, alluminio, pet, contenitori per detersivi e non solo) che diventano più di settanta nel periodo delle festività natalizie. E che ora andranno a sommarsi alle circa ottantacinque tonnellate di umido e alle oltre ottanta tonnellate di vetro che nel frattempo verranno accantonate su strade e marciapiedi. All'aumento fisiologico della quantità dei rifiuti prodotti in questo periodo dell'anno occorre poi aggiungere anche il fatto che gli impianti e le piattaforme di conferimento, molto probabilmente, resteranno chiusi anche a Capodanno. Saranno aperte martedì 31 dicembre, ma solo fino alle ore 13, le stazioni ecologiche così come è stato già garantito dalla società lo spazzamento quotidiano di strade e piazze. Il mancato ritiro dei rifiuti, per effetto della chiusura dei siti di sversamento, ha innescato non pochi malumori anche tra i lavoratori del settore.

«Nei giorni in cui non è possibile effettuare il servizio di raccolta denunciano le organizzazioni sindacali l'azienda lascia a casa cinquanta operatori risparmiando circa seimila euro. Un importo che le viene comunque corrisposto dal Comune attraverso il canone. Non ci risulta infatti che siano previste decurtazioni per la mancata raccolta. Al danno economico per gli operatori si aggiunge poi anche la beffa perché nel momento in cui riprende la raccolta e gli addetti devono lavorare il doppio per far fronte alla mole di rifiuti che nel frattempo si è accumulata in strada, non viene riconosciuto loro alcun tipo di straordinario». Da qui la proposta: «Nei casi in cui non è possibile effettuare la raccolta, gli operatori potrebbero svolgere tutti quei servizi aggiuntivi che non riescono a compiere quotidianamente quali il diserbo, il lavaggio dei cassonetti, lo spazzamento di aree coperte saltuariamente e a macchia di leopardo». Tra i lavoratori c'è attesa intanto per il verdetto del Tar Campania che il prossimo 29 gennaio scioglierà le riserve sul futuro della gestione del servizio in città. La Ecocar, la società che attualmente gestisce, in regime di proroga, la raccolta dei rifiuti a Caserta ha impugnato infatti il nuovo bando di gara del Comune che aveva decretato come vincitrice la società Energetikambiente. Un'azione legale che ha di fatto congelato il passaggio di cantiere tra le due realtà.

