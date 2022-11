Il Giardino Incantato di Babbo Natale arriva a pochi passi dalla Reggia di Caserta, dal 3 dicembre all'8 gennaio

Il momento dell’anno che tutti aspettavano finalmente è arrivato: nei weekend dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 «Il Giardino Incantato di Babbo Natale» spalancherà le sue porte a grandi e piccini. Il Parco Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, si trasformerà in un percorso fatato in cui non sarà insolito incontrare giocolieri, fate e i simpatici e instancabili assistenti di Babbo Natale. I visitatori potranno vivere l’atmosfera natalizia grazie a una scenografia di grande impatto e a un ricco programma di animazione che sarà proposto in diversi punti del parco: dal trenino magico alla Fabbrica del Cioccolato e alla Slitta di Natale in 3D, fino ad arrivare alla Casa di Babbo Natale.

Al centro del parco ci sarà il grande Albero dei Desideri, mentre lungo i viali stand colorati, giochi di luci e mercatini renderanno ancor più suggestivo degustare street food e prodotti tipici.

A completare lo scenario, ci sarà la pista di pattinaggio, dove tutti potranno cimentarsi tra le musiche più belle e famose del periodo dell’anno più amato al mondo. E infine non mancherà tanto intrattenimento per i più piccoli, come i divertenti laboratori didattici e il teatro dei burattini. Tutte le attrazioni sono incluse nel costo del biglietto d’ingresso. Info e biglietti disponibili su GO2 e TicketOne.