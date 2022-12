Natale Village al Polo Fieristico A1Expò, apre il villaggio di babbo Natale

Tutto pronto per Natale Village all’A1Expò: magiche ambientazioni per grandi emozioni a casa di Babbo Natale. C’è tanta attesa e curiosità per la prima edizione al Polo Fieristico A1Expò di viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista. Una manifestazione low cost ma con tantissime attrazioni, pensata soprattutto per i più piccoli che troveranno nell’area fieristica il Villaggio di Babbo Natale con varie ambientazioni a tema.

All’esterno del Villaggio un’ampia area food, i mercatini di Natale con le casette di legno per le idee regalo, il palco per gli eventi di musica dal vivo, artisti di strada ed una struttura di 5.000 mq riservata ai gonfiabili composta da un percorso ad ostacoli e tanti personaggi natalizi che allieteranno la permanenza degli ospiti. Non mancano i laboratori di truccabimbi, raccontastorie e giochi d’altri tempi con gli elfi pronti ad accogliere i piccoli visitatori con intrattenimenti ed ambientazioni.