Sabato 8 Giugno 2019, 08:25

Arriverà, nelle prossime settimane, per gli automobilisti indisciplinati a Casertavecchia, il carro gru per la rimozione. L'amministrazione dichiara guerra agli illegali e si attrezza per fare argine all'inciviltà.Il borgo in bilico tra turismo e maleducazione sarà, ora più che mai, attenzionato dalla polizia municipale. «Ieri mattina spiega il comandante dei vigili urbani Luigi De Simone abbiamo comminato cinque multe. Quello che ci lascia sconcertati è che la segnaletica che vale in tutto il mondo a Casertavecchia non vale. Non la riconoscono, non la rispettano. Saremo ancora più presenti, arriveremo in orari diversi e poi, appena sarà definitivamente aggiudicata la gara (sono in corso ora gli accertamenti di rito) saremo presenti anche con un carro attrezzi. Se le multe non bastano forse saranno più efficaci le azioni drastiche». Quella che va quotidianamente in scena a Casertavecchia è una guerra tra bene e male, tra cittadini corretti che parcheggiano le automobili negli spazi loro riservati dall'amministrazione comunale e cittadini scorretti che ad onta di ogni regolamento fanno quello che meglio gli pare e se ne fregano dei divieti.