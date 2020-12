CASERTA. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Caserta. A Macerata Campania, cittadina del casertano, è caccia al rapinatore che stamattina ha aggredito, a volto coperto, T.N. di 46 anni. L’episodio è avvenuto in via Tevere, traversa di via Madonna delle Grazie. La donna era già in auto, in procinto di andare a lavoro, quando il malvivente si è avvicinato alla vettura e con un martello ha mandato in frantumi il vetro del lato conducente. La 46enne, ferita alle braccia dai frammenti di vetro, è scesa cercando di difendersi, ma nella colluttazione ha avuto la peggio, ricevendo spintoni e schiaffi. Per fortuna è riuscita a divincolarsi e a scappare. Nello stesso frangente, il rapinatore le ha sottratto dall’auto la borsa e altri effetti personali e si è dileguato. Pare che la donna sia stata poi soccorsa dal marito che si sarebbe precipitato in strada ancora in pigiama. Sul caso indagano gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Santa Maria Capua Vetere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA