Colpo alla sala scommesse nel Casertano: in tre minuti razziati i locali

Lunedì 23 Aprile 2018, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 17:11

Tre minuti per arrivare, scassinare e rubare. E' il tempo impiegato da una banda di ladri, per mettere a segno un furto, l'ennesimo, ai danni di un centro scommesse Eurobet di San Cipriano d'Aversa lungo via Acquaro. I ladri avevano cercato di rubare nella stessa attività commerciale la settimana prima, ma erano stati bloccati dai sistemi antifurto meccanici.Nel secondo tentativo la banda, composta da sei persone forse tutti stranieri, è arrivata organizzata ed è riuscita a spezzare con grande facilità i pesanti sistemi di sicurezza posti a protezione del centro che in tre anni ha subito per sei furti. Una volta entrati, in poco meno di un minuto, i sei si sono lanciati sulle gettoniere della sala slot caricando tutto a bordo di un'Audi di grossa cilindrata senza targhe, così come registrato dalle telecamere di sicurezza del locale. Immagini che sono state visionate anche dai carabinieri della stazione di San Cipriano d'Aversa e della compagnia di Casal di Principe, che stanno indagando sul fatto.