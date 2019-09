Giovedì 19 Settembre 2019, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo una serie di controlli a Castel Volturno e Villa Literno, sono state sequestrate per gestione illecite di rifiuti due attività imprenditoriali e commerciali operanti nel settore delle autoriparazioni meccaniche e degli pneumatici. Di altre 4 aree private controllate, 3 sono state sequestrate per illecito stoccaggio di rifiuti. Di 12 persone identificate 3 sono state denunciate e una sanzionata, 7 i veicoli sequestrati.A Castel Volturno è stata sequestrata un'attività commerciale operante nel settore degli pneumatici per deposito illecito di rifiuti speciali (pneumatici, componenti di autovetture e imballaggi). Inoltre, nell'ambito del programma di controllo di siti privati abusivamente adibiti a deposito di rifiuti, sono state sequestrate tre aree private utilizzate per lo stoccaggio illecito di grandi quantità di rifiuti speciali e materiale di risulta edile.A Villa Literno, invece, è stata sequestrata un'autofficina dove venivano illecitamente stoccati e smaltiti rifiuti speciali (olii esausti, parti di ricambio meccaniche di auto e imballaggi contaminati); il titolare è stato denunciato.Durante l'ordinaria attività di vigilanza del Raggruppamento «Campania» dell'Esercito, anche grazie all'impiego dei droni, a Caivano una donna straniera è stata segnalata alle forze di polizia, perché tentava di incendiare rifiuti, mentre a Giugliano tre persone straniere sono state arrestate dalle forze dell'ordine.