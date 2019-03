Lunedì 18 Marzo 2019, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 20:30

Le videolotterie Lottomatica Betterslot hanno premiato un fortunato giocatore di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, con un Mega Jackpot da 500 mila euro.La vincita è avvenuta presso la sala giochi “Partenopea Bingo” di Santa Maria Capua Vetere, ed è stata ottenuta grazie al gioco “Cats”: un’affascinante avventura tra leoni, tigri e pantere con meccaniche di gioco che lasciano spazio all’interattività e che regalano maggior tempo per lo svago e per il divertimento.