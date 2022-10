Sold out per la mostra di ceramica dell’artista Tiziana Zizza allestita la settimana scorsa al Circolo Nazionale in piazza Dante a Caserta. La mostra è stata organizzata dalla Pro Loco città di Caserta Aps nel fine settimana scorso ed è stata inaugurata alla presenza di numerosi ospiti rappresentanti di altre realtà associative cittadine come il coordinamento associazioni casertane (Coasca), il comitato provinciale Unicef, Assoartigiani Imprese Caserta, la Pro Loco Michele Santoro di Casagiove, la Pro Loco di Casapulla, docenti del mondo scolastico casertano, soci del Circolo Nazionale, diversi Consiglieri del Direttivo della Pro Loco Città di Caserta oltre che numerosi graditi ospiti.

Tiziana Zizza, casertana di nascita, ha frequentato l’Istituto d’Arte di San Leucio conseguendo la qualifica di Maestro d’Arte Applicata e si è perfezionata in decorazione e modellamento a Cerreto Sannita nella bottega di un noto ceramista.





«Le opere esposte, tutti esemplari unici, denotano l’impeccabile perfezione nelle tecniche di lavorazione e di decorazione - ha spiegato Giuseppe Ianniello, presidente della Pro Loco - sono stati realizzati in stile classico, e ripropongono, per lo più, la storia e le tradizioni locali della ceramica artigianale campana.Osservando le opere dell’artista si avverte la sensazione che la stessa profonde nell’attività artigianale che conduce una spiccata passione e pone particolare attenzione alla scelta dei soggetti da riprodurre, ai colori ed ai dettagli».La produzione artistica è ricca di piatti da muro, vasi, vassoi, ciotole, «riggiole» decorative con decori di paesaggi, scene figurative e soggetti religiosi.