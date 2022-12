Napoli piena di turisti, Caserta segna il passo. Nonostante l'afflusso più che consistente nel capoluogo partenopeo, nelle strutture ricettive casertane c'è disponibilità di accoglienza. Il segno dello scarso appeal che continua ad avere la città.



«Nei nostri hotel (Royal, Novotel e Vanvitelli) ci sono ancora camere libere. È vero - dice Daniele Garofalo, responsabile dei tre importanti alberghi cittadini - che in queste occasioni capita che le cose mutino anche 24/48 ore prima della festa, ma ad oggi (ieri, ndr), la situazione è questa. Insomma, non siamo ancora ai livelli pre pandemia. Forse anche perché neppure a Napoli c'è ancora il tutto esaurito oppure, più verosimilmente, la gente ormai si muove, non solo in Italia. Con la ripartenza dei viaggi all'estero e, soprattutto, con la ripresa della stagione sciistica, sono tanti quelli che preferiscono questo tipo di mete. E, poi, Reggia a parte, quali altre attrazioni possiamo vantare per attirare turisti?».

Una riflessione amara che trova conferma e sostanza nei fatti. Caserta è l'unica provincia campana a non aver programmato nessun evento in occasione delle festività natalizie. E anche quello che c'era ormai non c'è più. Dal Presepe vivente del Settecento napoletano che attirava migliaia di persone anche da fuori regione, al concerto di Capodanno nella cornice maestosa e suggestiva della Reggia, ai mercatini di Casertavecchia, alle feste di piazza per brindare al nuovo anno. Insomma, niente di niente. Mentre nelle province limitrofe, anche nelle cittadine meno popolose e turisticamente meno dotate, si sono organizzati eventi. Dai concerti di Salerno, dalle feste in piazza del Plebiscito o sul lungomare Caracciolo a Napoli a quello in piazza della Repubblica a Pozzuoli, alla performance del 31 a Bacoli di Enzo Avitabile (da cinque anni direttore artistico del Settembre al Borgo) che, peraltro, l'1 gennaio sarà a Cellole, a quelli organizzati a Sessa Aurunca, a Piedimonte Matese, solo per fare qualche esempio. Ma tant'è così la «città turistica», come ambiva ad essere Caserta, è diventata al massimo la città della movida.

Peraltro, il trend non proprio esaltante si registra in tutte le strutture alberghiere cittadine. «Siamo lontani dai livelli pre Covid. Ricordo che fino al 2020 il telefono squillava continuamente, l'hotel era pieno e dovevamo rifiutare le richieste», dice Sebastiano Simone, direttore dell'Hotel dei Cavalieri, in piazza Vanvitelli. «Noi, qui ne risentiamo un po' meno, perché ospitiamo tutto lo staff di Primark che ha appena aperto al Centro Campania. Grazie a loro l'albergo è quasi pieno. Ma, appunto, non si tratta di turisti. E l'andamento lento è ben spiegabile: perché mai le persone dovrebbero venire, se Caserta anche in questi giorni non offre nulla?».

E neanche la Reggia sembra essere funzionale più di tanto. «Pur essendo sold out per l'1 gennaio che coincide con la prima domenica del mese ad ingresso gratuito, il monumento non sposta poi un gran numero di turisti. Evidentemente, coloro che verranno a visitare la Reggia a Capodanno sono quelli che hanno trascorso questi giorni a Napoli o in costiera e, rientrando, si fermano per dare uno sguardo (in poche ore solo questo si può fare) al capolavoro vanvitelliano. Una constatazione che dovrebbe far riflettere: la Reggia a livello turistico non basta visto che la sua domanda turistica non corrisponde a quella che si riscontra in città». Mentre, neppure la vicinanza con Napoli, riesce a riempire Caserta.

«La metropoli partenopea ha talmente tanta offerta alberghiera che non si può sperare di diventare una meta turistica andando a rimorchio di Napoli», spiega Francesco Marzano, imprenditore e contitolare di due dei più eleganti b&b cittadini «Cas'è charming house», dove, peraltro è tutto esaurito soprattutto perché scelto da molti casertani «di ritorno», che vivono e lavorano altrove e vengono a trascorrere le festività in famiglia. «Senza servizi né iniziative attrattive, senza una strategia ad hoc, non si può competere con Napoli».