CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 2 Gennaio 2018, 08:40 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tragedia di Luigi non ferma la festa né i pistoleri «allegri» che a Parete hanno salutato l'arrivo del nuovo anno sparando verso il cielo con pistole e fucili. Il sindaco aveva firmato un'ordinanza anti-botti per la notte di San Silvestro. Alcuni cittadini hanno risposto imbracciando le carabine e festeggiando il Capodanno nel modo più pericoloso e, in questo momento, anche meno rispettoso per la sorte di un ragazzo di soli 14 anni che lotta per la vita dopo essere stato colpito da una pallottola vagante nel giorno della Vigilia. È la peggiore cartolina di Capodanno quella che arriva da Parete, località dell'Aversano alle porte di Giugliano dove si è verificato il drammatico ferimento che, dopo una settimana, resta ancora impunito. Quando è scoccata la mezzanotte, razzi e batterie di fuoco hanno fatto tremare la città e il cuore del sindaco Gino Pellegrino che, all'indomani del ferimento di Luigi, si era scagliato contro i giornalisti a difesa del suo paese: «Questo non è il far west». Ma ieri notte sembrava di stare a Baghdad. Tanto che, dopo una rocambolesca giornata di inutile baccano sui social, lo stesso sindaco si è visto costretto a «insultare» i suoi concittadini tacciandoli di inciviltà. Ai petardi nella notte di San Silvestro si sono aggiunti numerosi colpi di arma da fuoco. Nessun rispetto per Luigi, ancora in coma, né per l'ordinanza.