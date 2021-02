CASERTA - Un'abbondante nevicata è iniziata poco fa sull'intera città di Caserta, anche in pieno centro. La temperatura si è abbassata sensibilmente fino a zero gradi già nella serata. I rilievi intorno alla città capoluogo sono già coperti da qualche centimetro di neve. Nell'Alto Casertano disagi per i collegamenti e famiglie bloccate nelle zone più isolate. Il sindaco di Caserta Carlo Marino ha disposto con un'ordinanza la chiusura delle scuole per domani lunedi.

