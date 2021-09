Molteni alla scuola di polizia di Caserta: «Presto taser e bodycam agli agenti»

Tredici arresti per droga eseguiti questa mattina dalla questura di Caserta hanno aperto la giornata che prevedeva, oggi, l'arrivo del sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, alla scuola di polizia e in questura a Caserta.

La sicurezza nella città della Reggia è una ferita ancora sanguinante in virtù dell'omicidio, appena un mese fa, di in ragazzo di 18 anni, accoltellato da un coetaneo in pieno centro. «Il Covid ha bloccato le procedure concorsuali, ma a febbraio e marzo usciranno allievi di polizia che verranno istruiti e la questura di Caserta avrà un adeguato potenziamento di organico», ha detto Molteni.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Droga, sgominata organizzazione sequestrati 150 grammi di coca: 13... IL RAGGIRO Caserta, finti incidenti per truffare le assicurazioni: utilizzavano...

Sul potenziamento degli strumenti nelle mani della polizia, il sottosegretario ha spiegato: «A breve saranno distribuiti i taser ai poliziotti, a impulso elettrico. Sono favorevole inoltre alle bodycam, strumenti di garanzia per la polizia italiana».