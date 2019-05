CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 24 Maggio 2019, 12:00

Momenti di panico ieri mattina alla scuola primaria Lorenzini di Caserta. Un panico che alle 12 circa ha reso necessaria l'evacuazione dell'edificio da parte di alunni, insegnati e di tutti gli operatori all'interno. Il motivo era legato alla presenza di un nido di vespe proprio su uno dei muri della facciata principale della scuola.Già mercoledì pomeriggio era stata punta una maestra dell'istituto e dopo di lei anche due bambini. Poi, ieri mattina, già all'inizio dell'orario scolastico era stata notata una presenza ben più massiccia delle vespe, la direzione della scuola ha deciso di chiamare i vigili del fuoco e mettere in sicurezza l'area. Quindi, tutti gli alunni sono stati radunati nella palestra e a partire dalle 12 è iniziata l'evacuazione della scuola. L'intervento dei vigili del fuoco è iniziato intorno alle 14, perchè, a quanto hanno detto alcuni genitori nella giornata di ieri, hanno dovuto «addormentare» le vespe per portare il loro nido altrove. Intervento che, di fatto, è stato autorizzato dal Comune di Caserta per le 16.30 di ieri.