«The Great», di nome e di fatto. Perché la produzione cinematografica sulla vita di Caterina di Russia, che partirà fra qualche giorno a Caserta, nella Reggia, sarà un'importante e grande, appunto, realizzazione. Lo dimostra il dispiegamento di forze coinvolte. A cominciare dal numero dei tanti che vi sono impegnati: almeno 300 persone fra tecnici e attori, e 200 comparse, per finire alle numerose e sofisticate attrezzature che «invaderanno» per alcuni giorni (dal 26 novembre al 3 dicembre) gli spazi della Reggia. Numeri che danno il senso e la misura della portata dell'evento. «Un'invasione», però, più consistente rispetto alle molte produzioni che hanno avuto come set il complesso vanvitelliano. Infatti, questa volta, i dipendenti del monumento, ma anche della Soprintendenza ai beni artistici e del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala, non potranno lasciare l'auto nel parcheggio loro dedicato.

Per tutta la durata delle riprese, dovranno parcheggiare nella vicina area di sosta situata sotto la piazza Carlo di Borbone, in quanto quelli spazi saracco occupati dai mezzi di servizio della produzione. Oltre alle maestranze, molte delle quali sono locali, la maggior parte delle altre persone coinvolte, a vario titolo, nella realizzazione delle riprese arrivano dall'Italia ma soprattutto dall'estero. Portando una ricaduta certa non solo sullo stesso monumento, per la cui concessione gli utilizzatori sono tenuti al pagamento di tariffe stabilite dalle norme vigenti, ma anche sul territorio, in termini di occupazione delle camere alberghiere. Molti hotel casertani ospitano già da alcune settimane, soprattutto i tecnici, i primi ad arrivare per i vari sopralluoghi. E c'è stato chi, prevedendo una permanenza a Caserta alquanto lunga, è arrivata con figlio e mamma al seguito. «È una signora che soggiorna nella nostra struttura e, mentre lei è al lavoro, sua madre si occupa di suo figlio: lo porta in giro, lo accudisce. Proprio l'altro giorno, si è rivolta a noi per sapere se in città c'è un parco giochi dove poterlo portare», è la testimonianza di un'impiegata di uno degli alberghi casertani, che preferisce rimanere nell'anonimato, in quanto sono tenuti al più stretto riserbo per garantire la privacy dei propri ospiti. Finora, comunque, si sono svolte solo le fasi preliminari, propedeutiche alle riprese. Step indispensabili per valutare e definire gli spazi da utilizzare, per stabilire come e dove posizionare telecamere, luci e quant'altro è utile per girare. La produzione ha allestito i propri uffici nell'ex quadreria, dove da giorni si vedono file di giovani e meno giovani in attesa di essere selezionati come comparse o per le prove costume, trucco e parrucco, interventi importanti e delicati per un film d'epoca.

La maggior parte degli attori e delle attrici della serie televisiva, giunta alla terza stagione, arriverà nei prossimi giorni. Sui loro nominativi c'è, però, da parte di tutti e della stessa Reggia, il più stretto riserbo. Ma, non c'è da escludere che alcuni degli interpreti della prima e seconda serie, faranno parte anche di questa. Liberamente basata sull'ascesa come imperatrice di Caterina II di Russia, The Great, è basata su un'opera teatrale di Tony McNamara che, nel 2018, firmò un contratto con Hulu per un adattamento televisivo. Nel cast Elle Fanning e Nicholas Hoult nei ruoli dei due protagonisti nelle prime stagioni ai quali si unirono, fra gli altri, Phoebe Fox, Sacha Dhawan, Charity Wakefield e Gwilym Lee. Ora, si gira alla Reggia.