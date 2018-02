Domenica 11 Febbraio 2018, 13:15

Un 38enne nigeriano è stato accoltellato e lasciato riverso a terra, in via Volturno, a Villa Literno. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casal di Principe, sono intervenuti, alle 6.30 circa di questa mattina, dopo una segnalazione al 112. Il nigeriano, cosciente, aveva ferite da arma da taglio alla gola, all'addome e alle gambe.I sanitari del servizio 118, subito fatti intervenire sul posto, lo hanno trasportato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove l'uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita. Nel corso di un sopralluogo sulla strada, i militari hanno trovato il manico e la lama di un coltello da cucina, di circa 30 cm, utilizzato per l'accoltellamento. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Casal di Principe.