Sabato 19 Ottobre 2019, 13:59

Spacciava di notte nei pressi della farmacia comunale di Castelvolturno, nonostante fosse un latitante, in quanto destinatario di un arresto per droga e ricercato da tempo, il nigeriano di 32 anni arrestato la notte scorsa dagli agenti del locale commissariato di polizia di Stato.L'extracomunitario che indossava una felpa rossa per farsi riconoscere dai suoi clienti, è stato notato mentre cedeva una dose in cambio di danaro a uno dei clienti.A questo punto, gli agenti sono intervenuti per fermarlo ma l'immigrato, per sottrarsi alla cattura dei poliziotti, si è scagliato contro di loro tanto da farli ricorrere alle cure mediche. Per bloccare il nigeriano sono intervenuti in ausilio anche gli agenti della Volante. Una volta portato in commissariato, è stato accertato che su Ariare pendeva una misura di arresti domiciliari risalente tempo addietro, mai eseguita.Il nigeriano è stato condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere mentre i sanitari hanno diagnosticato 5 giorni di prognosi per lesioni ai poliziotti aggrediti dall'arrestato.