«In treno con il tuo dolore accanto», Nino D'Angelo ricorda Buonpane

«Sono in treno con il tuo dolore accanto». Con una frase e una foto che li ritrae insieme in un momento felice, il matrimonio dei figli, Nino D’Angelo ha voluto ricordare sulla sua pagina Facebook Arcangelo Buonpane, deceduto ieri a Portico di Caserta; D’Angelo era diretto a Trieste, dove stasera, al teatro «Politeama Rossetti» terrà un concerto.



La tappa friulana del tour, intitolato «Il poeta che non sa parlare», non ha permesso al popolare interprete e autore napoletano di partecipare ai funerali di Buonpane, 70 anni, ex dipendente Fiat, padre della giornalista e press agent Roberta Buonpane; le esequie si sono svolte nel primo pomeriggio di oggi tra le navate della chiesa di San Pietro Apostolo. Roberta è sposata con Toni, regista e sceneggiatore, primogenito di Nino.



I due convolarono a nozze con rito civile proprio nella sala consiliare di Portico il 13 giugno 2021. Toni e Roberta hanno anche un figlio, Gaetano.