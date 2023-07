Scongiurare al più presto una possibile chiusura del Pronto soccorso in prima battuta prevista da giovedì 20 luglio, sospesa e slittata al 20 agosto se non ci saranno soluzioni e garantire il servizio sanitario al bacino d'utenza che porta quasi cinquantamila accessi all'anno. È stato questo il tema al centro dell'incontro, avviato nel pomeriggio di ieri, tra i vertici del Pineta Grande Hospital, in particolare il presidente della struttura sanitaria Vincenzo Schiavone; il direttore generale per la tutela della salute ed il coordinamento del sistema sanitario della Regione Campania, Antonio Postiglione, e l'assessore regionale al Bilancio, Ettore Cinque, oltre ai responsabili dell'Asl.

Una trattativa serrata che si è protratta fino alla tarda serata di ieri. La Regione ha chiesto alla proprietà un ulteriore sforzo non potendo far fronte da subito alle richieste economiche e strutturali.

La speranza per il patron di Pineta Grande Hospital era di trovare una soluzione alla questione "budget", troppo basso quello erogato per un Pronto soccorso da grandi numeri.

Visto lo slittamento, per un senso di responsabilità, il presidente Schiavone ha aderito alla richiesta della Regione nella speranza che venga firmata una delibera entro un mese, così come concordato. Ancora una volta, sarà chiesto un sacrificio ai dipendenti della struttura per garantire l'importante servizio.

Sin da giugno scorso la proprietà del presidio ospedaliero aveva diffidato e sollecitato un intervento presso le istituzioni competenti Regione Campania e Asl replicando le richieste fino a qualche giorno fa. Ma non erano arrivate risposte. Poi, l'altro giorno, è arrivata la convocazione presso gli uffici regionali e quindi l'incontro tenutosi nel pomeriggio di ieri che non ha eliminato la "suspense" da rischio chiusura. Il pericolo è che il Pronto soccorso, dove affluiscono pazienti di altri ospedali e da altre regioni, possa chiudere da un momento all'altro, soprattutto in un periodo come questo dove l'afflusso aumenta anche a causa dei malori dovuti al gran caldo e per numerosi politraumi da incidenti.

«Le tariffe che ci sono state applicate, ovvero il budget assegnato, sono insufficienti per andare avanti» aveva dichiarato nei giorni scorsi il presidente Vincenzo Schiavone. Dunque, in mancanza di un supporto da parte delle istituzioni, si rischierebbe di vanificare l'attività del complesso ospedaliero per il quale sono stati investiti dalla società ottanta milioni di euro, tutti soldi privati. Pineta Grande Hospital, dotato di un importante servizio di emergenza come il Pronto soccorso, serve un territorio vastissimo a cavallo delle province di Caserta e Napoli ed anche per questo era stata definita dal governatore Vincenzo De Luca una eccellenza dell'intera Campania nel campo sanitario. Purtroppo, a fronte di un budget assegnato ritenuto troppo basso in virtù delle tariffe rimaste inalterate, il Pronto soccorso rischia una chiusura per mancanza di adeguati fondi che non consente di proseguire con il servizio.

Va ricordato che il servizio di emergenza Pineta Grande, dal 2008 è inserito nel circuito del 118: solo poche prestazioni sono di carattere privato, per il resto sono quasi tutte pubbliche e per queste è impossibile stabilire un preciso budget. Succede che si verifica la necessità di un extra-budget che contempla tariffe ridotte ed ordinarie rispetto alle prestazioni erogate dal Pronto soccorso (ortopedia, grande chirurgia, etc.), inserito in una struttura che si può considerare di livello internazionale.

Se dovesse chiudere il Pronto soccorso di Pineta Grande, le conseguenze sarebbero gravissime: la struttura è anche il punto di riferimento per quindicimila stranieri presenti sul territorio (non solo regolari) e, come si ricorderà, per anni nell'obitorio della struttura sono rimasti cadaveri di stranieri per i quali sono stati fatti i funerali a spese della stessa Pineta Grande. A metà dello scorso febbraio, insieme al governatore Vincenzo De Luca che lodò la struttura sanitaria, fu il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a battezzare ufficialmente (anche se da collegamento remoto), l'ampliamento del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. «L'eccellenza sanitaria è un'eccellenza diffusa» dichiarò. «Anche nelle regioni meridionali ci sono centri di eccellenza che offrono una sanità di avanguardia ai cittadini, questo mi fa piacere sempre e comunque ripeterlo».