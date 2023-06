I carabinieri di Vairano Patenora, coordinati dal maresciallo Palazzo, continuano ad indagare sulla misteriosa morte di Rino P., quarantenne del posto, deceduto lo scorso weekend a causa di una emorragia cerebrale a Napoli. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che per i medici l'emorragia sia stata procurata da un violento colpo alla testa. Resta ancora da capire, però, in che modo il quarantenne vairanese abbia subito la terribile botta alla nuca, risultata poi fatale. L'uomo era stato colto da un malore improvviso alcuni giorni fa, mentre si trovava a casa con la propria compagna. La sera precedente al ricovero, Rino non aveva manifestato alcun fastidio particolare. L'indomani, è stata poi la stessa compagna ad avvertire i soccorsi, visto che il quarantenne non riusciva a svegliarsi. Dopo l'arrivo dell'equipe medica del 118, l'uomo è stato portato d'urgenza presso l'ospedale di Piedimonte Matese, per poi essere nuovamente trasferito, stavolta a Napoli. I medici hanno fatto il possibile ma, sfortunatamente, dopo alcuni giorni di coma farmacologico, per l'artigiano vairanese non c'è stato nulla da fare.

Inizialmente, tutto lasciava presagire che il decesso fosse stato causato da un comune malore. Stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, invece, le cose potrebbero essere andate diversamente. Per i medici partenopei, infatti, la morte del quarantenne è stata provocata da un colpo alla testa. Proprio per questo motivo, il corpo dell'uomo sarà sottoposto all'esame autoptico, presso l'ospedale di medicina legale di Napoli. Ora si attende il responso dell'autopsia. Dopo tutti gli esami del caso, i militari dell'arma proveranno a fare chiarezza sulla tragica vicenda. Al momento, sul terribile episodio aleggiano ancora molte ombre. Bisognerà innanzitutto stabilire in che modo la vittima abbia riportato il violentissimo colpo alla testa. Forse ha perso l'equilibrio, cadendo male a terra e sbattendo la nuca, o forse è stato colpito di proposito da qualcuno. Ad oggi, con le indagini ancora agli albori, nessuna delle due ipotesi può essere esclusa a priori. In attesa dell'autopsia, i carabinieri stanno cercando di ricostruire gli ultimi giorni di vita del quarantenne. Naturalmente, la tragica scomparsa dell'artigiano vairanese non ha lasciato indifferente la comunità locale. Nella giornata di ieri, alcuni concittadini ed amici della vittima hanno lanciato sui social il nuovo hashtag «Verità per Rino».