Venerdì 10 Maggio 2019, 07:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’accusa è di lesioni gravissime. E il quadro potrebbe complicarsi ulteriormente qualora, da Pinetagrande, dovessero malauguratamente arrivare notizie nefaste. Ha solo diciotto anni, ama su nonna, ma per i pm non è stata cauta abbastanza con i suoi cani. Che, mercoledì pomeriggio, in preda un raptus assassino, hanno quasi mangiato viva l’anziana nonna della ragazza e ferito in maniera meno grave i tre vicini di casa che hanno cercato di salvarla. Giusi F. è la proprietaria dei pitbull, ma non li aveva registrati all’anagrafe canina come la legge prevede, o almeno al momento, così risulta. E mancano gli obbligatori microchip sugli animali, per ora ospiti del centro veterinario dell’Asl e forse destinati all’iniezione letale. Lucia Aversario, intanto, è ancora in condizioni critiche in terapia intensiva. Estese le ferite che ha riportato nel corpo a corpo con i molossi della nipote. Le hanno dilaniano il volto, un braccio e le gambe. Nonostante l’età avanzata, sta lottando come un leone per la vita.CANI SENZA CHIPIntanto a Mondragone è scoppiato un piccolo giallo. I vicini di casa sostengono che gli artefici del disastro siano i cani di famiglia, ma potrebbe esserci un risvolto clamoroso nel proseguo delle indagini sulla donna sbranata dai pitbull a Mondragone. Perché, a quanto pare, in assenza di registrazione all’anagrafe canina e quindi senza un microchip intestato, i parenti della vittima si stanno scaricando a vicenda la responsabilità degli animali. Rinnegano, dunque, quei pitbull che mercoledì pomeriggio, dopo la violenta aggressione che ha ridotto in fin di vita Lucia e ferito i tre uomini accorsi per difenderla, erano chiusi nel recinto della palazzina teatro dei fatti. Sul cortile in cui i cani hanno quasi ammazzato Lucia affacciano diversi appartamenti. Ci vivono, tra gli altri, la figlia dell’anziana con il marito, e la nipote 18enne, indicata da tutti come proprietaria dei pitbull. E infatti la giovane è l’unica stata denunciata. Ma il rimpallo di responsabilità va avanti. E, nel chiasso dello scaricabarile, bisogna tirare fuori il bandolo della matassa, stabilire se i pitbull erano al chiuso, se invece erano liberi di scorazzare nel cortile e quindi tenuti nel mancato rispetto delle norme di sicurezza che vigono per animali particolarmente aggressivi. Circostanze che stanno complicando la vita ai carabinieri della compagnia di Mondragone, diretti dal maggiore Loreto Biscardi, impegnati a chiarire sia la proprietà dei cani, un maschio adulto e una femmina di un anno, sia la dinamica dei fatti.«ERANO COME INDEMONIATI»Il racconto dei sopravvissuti al pomeriggio di orrore è una sequenza di attimi di terrore. I vicini di casa intervenuti nel cortile di via XI Febbraio descrivono «i pitbull come fossero indemoniati» e dicono che «dopo avere azzannato una prima volta l’anziana», si sono avventati sui suoi soccorritori, «mordendo poi a turno la donna e noi». I tre, hanno raccontato, a un certo punto si sono muniti di bastoni e vanghe, nel disperato tentativo di sottrarre «la signora Lucia alla furia di quegli animali» ma i cani non si sono dati per vinti fino a quando «siamo riusciti a spingerli indietro, fino a chiuderli dentro il recinto, ma ci siamo riusciti troppo tardi: si sono fermati solo dopo che la signora sembrava morta». Una furia che si sarebbe scatenata quando la donna è arrivata nel cortile con un cagnolino tra le braccia. Cucciolo di cui non si è trovata traccia palese, tanto che si è fatta strada una ipotesi raccapricciante nell’orrore della vicenda: potrebbe essere stato divorato dai pitbull impazziti.