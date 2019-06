Venerdì 7 Giugno 2019, 10:27

RECALE. La nonnina anti-truffa colpisce ancora. È diventata l’incubo di imbroglioni, impostori e ciarlatani un’anziana signora di Recale, cittadina nel casertano, che ieri ha contribuito in maniera decisiva a far arrestare il secondo truffatore in meno di sette mesi. L’uomo, un 45enne del napoletano, al telefono, si era spacciato per un corriere che avrebbe dovuto consegnare alla donna, in cambio di denaro, un pacco urgente. Ma il “pacco” glielo ha fatto lei: ad aspettarlo c’erano i carabinieri della stazione di Macerata Campania, agli ordini del comandante Baldassarre Nero, con i quali si era accordata. Lo scorso novembre, la nonnina fece arrestare un finto avvocato che si presentò in casa, chiedendole soldi per appianare un incidente stradale e una pratica di sfratto.