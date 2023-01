È recente il provvedimento adottato dal Comune di Caserta per la installazione in via La Pira di un'antenna per la telefonia mobile che comunque è ancora al suo posto, intuibilmente non attivata ma non rimossa. «L'impianto questa la motivazione della determina del dirigente responsabile non è conforme al regolamento comunale, che prevede una distanza minima di 75 metri tra una simile installazione ed edifici adibiti ad ospedale». E l'ospedale «Sant'Anna e San Sebastiano» è appunto nei pressi. Recentissimo a Casaluce analogo provvedimento del sindaco per la rimozione di antenna situata a poca distanza da un edificio scolastico. Ne deriva l'interrogativo: sono o non sono dannosi per la salute dei cittadini gli impianti ripetitivi di telefonìa mobile che a Caserta spuntano come funghi in varie zone del centro urbano e non soltanto in periferia?



Di antenne poste su tetti, terrazze di edifici privati se ne vedono in buon numero, costituiscono un buon reddito per i condòmini degli immobili che a scadenza mensile invece di pagare le quote incassano proventi per la locazione degli spazi, solitamente terrazze o tetti condominiali, ai gestori telefonici. Succedeva una ventina di anni fa, cominciarono a moltiplicarsi gli utenti di cellulari, inevitabile il moltiplicarsi delle antenne per la distribuzione dei segnali, crociate di ambientalisti a tutela delle conseguenze delle radiazioni da elettromagnetismo riconosciute dannose per la salute dei cittadini abitanti a poca distanza dalla rampe telefoniche ma le installazioni proseguivano.

Di antenne ne furono installate, e ancora sono funzionanti e in evidenza, anche sui padiglioni multipiani del cimitero, decisione che veniva a rafforzare i dubbi degli ambientalisti «perchè si osservava avendo autorizzato l'installazione di antenne in un luogo dove non possono arrecare danni salutari, vuol dire che se messi, gli impianti, tra la popolazione che è e non fu, fanno male». Furono attivati contenziosi, vittorie sul filo di interpretazioni giurisprudenziali amministrative da privati e amministrazioni comunali che avevano adottato regolamenti e soccombenza da parte dei gestori telefonici che non ne avevano osservato le norme. Anche il Comune di Caserta adottò il suo regolamento per la determinazione dei tetti di radio frequenza che impone un limite ai livelli di radio frequenza nelle aree soggette alla permanenza di persone, in quanto si possono determinare pericoli per la salute umana.



In molti casi le norme non sono rispettate, se ci si mette all'angolo di piazza Matteotti con via Patturelli si può ammirare quella che è nonna-matrona di tutte le antenne, un cespo metallico di radiofrequenze dal tetto di quello che fu deposito della Sip, le sue radiazioni si espandono a ombrello su piazza Matteotti e affluenti, via Ceccano e via Patturelli. In via Renella, subito dopo piazza Sant'Anna, due rampe si affacciano dal ciglio dei tetti che danno su via Pagano e via Renella, sul corso Trieste, nei pressi della Asl altra rampa. L'elenco potrebbe continuare, ci fermiamo a questi casi più evidenti che contrastano con quanto prescritto dal regolamento. Leggiamo nell'articolo 3: «Le antenne e parabole della telefonia mobile devono essere posizionate preferibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via». E nell'articolo 4: «Quando, per ragioni di carattere tecnico adeguatamente motivate, non sia possibile il posizionamento prescritto e si debbano pertanto installare antenne e parabole della telefonia mobile su falde prospicienti spazi pubblici, queste dovranno essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a renderle non visibili dalla via». Le antenne citate, al contrario, sono affacciate e visibili nella loro metallica bellezza.