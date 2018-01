Lunedì 15 Gennaio 2018, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2018 08:36

Sant'Angelo di Alife. Cartella esattoriale? No, grazie. E così, un contadino di 59 anni ha infilzato la mano dell'esattore con un forcone. Ha reagito alle tasse a modo suo perchè, dice, non ne poteva più di pagare tasse su tasse. E ha preferito prendersela con il dipendente del Comune di Sant'Angelo di Alife. E' successo questa mattina. Il contadino era lì, nel suo giardino di casa, a curare l'orto, quando il dipendente pubblico di 62 anni, un vigile urbano ha bussato alla porta e ha presentato la cartella al contadino. Quest'ultimo ha impugnato il forcone e ha prima lanciato l'asta sulla testa del dipendente e poi lo ha ferito a una mano, in maniera lieve. Sul posto sono giunti i carabinieri di Piedimonte Matese, diretti dal maggiore Giovanni Falso, che hanno denunciato il contandino per resistenza a pubblico ufficiale. Il vigile urbano è stato portato in ospedale. La prognosi è di soli tre giorni, ma la paura gli resterà per un bel po'.