Notte di Capodanno a Caserta, ferito un giovane di 22 anni

È di un ferito con trenta giorni di prognosi il bilancio della notte di Capodanno sul fronte dei botti nel Casertano. Un giovane poco di 22 anni, residente a Gioia Sannitica, è stato investito dall'esplosione di una batteria di fuochi procurandosi la frattura del setto nasale; portato all'ospedale di Piedimonte Matese, è stato poi trasferito all'azienda ospedaliera di Caserta ma le sue condizioni non sono gravi.

Sempre nel capoluogo l'esplosione di un petardo ha provocato l'incendio di una tenda esterna di un balcone, con l'intervento dei vigili del fuoco. Per il resto le forze dell'ordine, falcidiate da personale in quarantena, hanno comunque garantito controlli in strada in tutta la provincia; a Caserta come nella gran parte dei comuni, le ordinanze molto restrittive dei sindaci hanno però dissuaso tanti ragazzi a passare la notte di Capodanno in strada.