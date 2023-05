Notte di fuoco a Capua, incendiate due autovetture

Notte movimentata, ieri, per i residenti di piazza “Gaetano Di Rauso”, non molto lontano dal centro storico della città di Capua. Per cause ancora in corso di accertamento, quattro autovetture in sosta sono state distrutte da un pericoloso incendio divampato poco dopo la mezzanotte.

Nessun ferito. Tanta paura, invece, per gli abitanti del luogo che – al cospetto del fragore delle robuste lingue di fuoco - hanno temuto il peggio. I bagliori delle fiamme, accompagnati da una fitta coltre di fumo, hanno infatti suscitato non poca preoccupazione.

Sul posto, a pochi minuti dalla segnalazione fatta ai centralini del 115, sono giunti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, collaborati dai carabinieri della compagnia di Capua. I militari dell’Arma hanno interdetto la circolazione all’interno della piazza che comprende diversi edifici tra via Riviera Casilino e Via Roma. Le operazioni di spegnimento sono state abbastanza veloci.

Purtroppo, nonostante la rapidità dell’intervento, non è stato possibile evitare il propagarsi delle fiamme su diverse autovetture, parcheggiate tutte l’una a poca distanza dall’altra. Fortunatamente, l’incendio non si è esteso su altri veicoli in sosta, risparmiando anche un albero presente a pochi passi. Sulle cause dell’incendio, viene mantenuto al momento il massimo riserbo. Il rogo, che si è sviluppato originariamente a danno di una sola autovettura, potrebbe essere stato innescato da un’anomalia al circuito elettrico. L’ipotesi, per quanto plausibile, resta però meno accreditata rispetto a quella di un incendio doloso. In base a qualche indiscrezione raccolta sul posto e ad una prima parziale ricostruzione delle